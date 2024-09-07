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歐寶「氫氣廂型車」9／16德國亮相！5分鐘充飽可跑500公里

圖文／7Car 小七車觀點

Opel 日前預告小改晚 Movano 廂型車的氫能版本 Movano Hydrogen 將在今年 9 月 16 日於 IAA Transportation 2024 車展中正式發表。

▲Opel 預告小改款 Movano 廂型車的氫能版本 Movano Hydrogen 將在今年 9 月 16 日於 IAA Transportation 2024 車展中正式發表。

目前 Opel 僅先釋出一張尾門車型銘牌字樣圖片，其餘外觀與內裝的細節則尚未明朗。不過 Opel 也提供了部分規格資訊，Movano Hydrogen 將搭載 11kWh 鋰電池模組與氫能動力系統搭配，提供啟動與加速時所需的輔助力量，而車載的電動馬達可輸出 150hp 最大馬力及 410Nm 峰值扭力，原廠宣稱在 WLTP 測試標準下具有約 500 公里的續航里程，補充氫氣需時不到 5 分鐘即可完成。

▲Movano Hydrogen 將搭載 11kWh 鋰電池模組與氫能動力系統搭配，提供啟動與加速時所需的輔助力量。

載貨機能方面，Opel 表示 Movano Hydrogen 的電能驅動系統及氫氣槽均採用最節省空間的配置，使貨艙內保持高度的靈活實用性，最大載貨空間為 17 立方公尺，與先前登場的柴油或純電車型並無差異，至於最大載重表現可達 1,370 公斤之譜，較先前公布的車型少去約 630 公斤。

▲Movano Hydrogen 的電動馬達可輸出 150hp 最大馬力及 410Nm 峰值扭力，原廠宣稱在 WLTP 測試標準下具有約 500 公里的續航里程，補充氫氣需時不到 5 分鐘即可完成。

配備表現方面，先前在小改款 Movano 車系登場時，即首度導入符合 SAE Level 2 的半自動駕駛輔助系統，可降低長途載運時駕駛員的疲勞感，預料氫能動力版本的 Movano Hydrogen 車型也會比照，詳細的規格與造型資訊，有待本站於此車正式發表後進行更深入的報導。

▲Movano Hydrogen 的最大載貨空間為 17 立方公尺，與先前登場的柴油或純電車型並無差異，至於最大載重表現可達 1,370 公斤之譜，較先前公布的車型少去約 630 公斤。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Opel歐寶MovanoHydrogen氫氣燃料電池汽車新車廂型車

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