▲Nissan高層證實，經典Silvia跑車已處於初期開發規劃階段（圖／翻攝自Nissan，圖為Silvia S15，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Nissan（日產）除了GT-R、Z之外，品牌第3款跑車也即將到來。Nissan高層也證實，經典Silvia跑車即將回歸，目前已進行開發工作，不過正式量產版本則還沒獲得批准。

Nissan全球產品策略副總Ivan Espinosa在接受澳媒《Drive》訪問時透露，目前已在進行Silvia的早期開發階段，目標是在2030年前推出電動化動力的後驅跑車，並定位為全球戰略產品。

▲Silvia將成為繼Nissan Z、GT-R後的第3款跑車，定位在兩者之間，並將採電動化動力系統。



不過，考量到開發全新的跑車需要大量投資，也傳出Nissan將循TOYOTA 86／Subaru BRZ、TOYOTA Supra／BMW M4模式，與其他車廠共同開發來攤提成本。事實上，跑車銷量一直算是小眾，Nissan以新一代Z取代370Z，但前者沿用動力系統，相較重新開發一輛跑車來說，風險與成本也較低。

考量到Silvia定位在Z與GT-R之間，預料動力將比Z跑車3.0升V6雙渦輪的400匹大、但低於GT-R的565匹，售價也是如此。而除了Nissan復活Silvia外，Honda（本田）也重新復活Prelude，嚴苛的排放法規也讓不少品牌趕在2030年前推出富有樂趣的跑車產品。