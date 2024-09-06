台日合作「都會電動3輪車」明年上市！30萬內遮風擋雨還有冷氣

▲由台日合作的Lean Mobility將於明年推出Lean 3，屆時台灣將是首發市場，採3輪機車的方式認證。（圖／翻攝自Lean Mobility，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

由曾擔任TOYOTA工程師的谷中壯弘、並以台日合作方式成立的Lean Mobility，即將在明年推出「都會電動三輪車」Lean 3，目前該車已進入最終測試階段，預計在5年內量產超過50,000輛，屆時首發市場就在台灣。

▲Lean 3大小僅為汽車的1／3，具有靈活的優勢。



Lean 3的大小約一般汽車的1／3，車格（2,470mm x 970mm x 1,570mm，軸距為 1,800mm），採前2後1的輪胎配置，相當適合都會代步。Lean 3可乘坐2名乘員，後座也可使用ISOFIX兒童安全座椅，體積小、好停車加上有空調又可遮風擋雨，也讓Lean 3一亮相就引起話題性。

▲Lean 3車內可容納2名乘員，並具有方向盤、空調、安全帶等。



動力上，Lean 3採後驅電動馬達、8.1kWh LFP磷酸鐵鋰電池，WLTP續航力100公里，極速達80km／h，在AC100V充電下需7小時，AC200V下充電為5小時。Lean 3內部設有方向盤、安全帶、足踏式駐車，並具有Active Lean System主動車身傾倒控制技術，最多可達28°，迴轉半徑僅3.6公尺。

目前Lean 3已處在最終測試階段，考量到台灣交通法規，Lean 3將以L5的3輪機車認證方式上市，外界預估售價將落在20-30萬元之間。

▲Lean 3預計售價落在新台幣20-30萬元之間。