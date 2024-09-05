斥資2億元！Volvo「南台灣最大展間」凱銳博愛開幕　可同時展9新車

圖文／7Car 小七車觀點

Volvo 總代理國際富豪汽車授權經銷體系凱銳汽車今日 (09/05) 選於高雄市鼓山區博愛一路舉行「Volvo 凱銳博愛展示中心開幕記者會」，現場宣佈斥資兩億元、總占地近 2000 平方公尺之全新 Volvo 凱銳博愛展示暨服務中心今日起正式開幕，以符合原廠之 VRSE (Volvo Retail Sustainable Experience) 最新規格打造，包括設有一座雙槍 DC 快充站與占地 510 平方公尺的客休中心，並享有 1 台新車展示區域、服務廠接待區、精品展示區、顧客休息區、2 間獨立商談室及 1 間兒童遊區等多項設施。同時在保修區域備有 15 個頂高工位以及 Volvo Professional Car Care美容服務等，成為南台灣最大規模的服務中心。

▲(左至右)凱銳汽車總經理呂詩偉先生、凱銳汽車董事吳同喬先生、凱銳汽車董事長林傳凱先生、國際富豪汽車總裁陳立哲先生、國際富豪 汽車財務長蔡濰鍹女士、國際富豪汽車通路發展總監呂理鴻先生一齊到場進行剪綵開幕儀式。

▲VOLVO 凱銳汽車董事長林傳凱先生。

全新 Volvo 凱銳博愛展示暨服務中心座落於臨近高雄著名水陸觀光景點─愛河之心，其總占地近 2000 平方公尺的新車展示中心特別重新規劃裝潢，並投資達新臺幣 2 億元進行硬體升級改建，以符合原廠最新 VRSE 規範。其內部展示大廳可同時展示 9 輛車款，並設置 4 間獨立商談室，以提供消費者在購車時保有充分之隱私空間。

而服務廠區的客休中心則延續品牌北歐斯堪地那維亞的設計理念與舒適居家氛圍打造，占地達 510 平方公尺，包括 1 輛新車展示區域、服務廠接待區、精品展示區、顧客休息區、2 間獨立商談室及 1 間兒童遊區。而保修區域方面，則備有 15 個頂高工位，可進行油車及電車保養維修工作，同時更配置 HUNTER TCRH 全自動拆胎機、平衡機與四輪定位機等設備，提供車主全面的輪胎定位、補修及更換服務。此外，還設置 Volvo Professional Car Care 美容服務專區，導入 Auto Glym 專業汽車美容技術並配有 2 個精緻洗車及 2 個汽車美容區域，使車主的愛車漆面能常保如新之餘，更成為南台灣最大規模的服務中心。

而隨著品牌逐步朝向全面電動化之願景，全新 Volvo 凱銳博愛展示暨服務中心同步提供完善之充電網絡，設有一座雙槍 DC 快充站，進一步落實品牌充電密度在地化之提升。

隨著 Volvo 在台銷售表現日漸成長，不難看出 Volvo 總代理國際富豪與各家經銷夥伴均持續針對國內消費者的喜好進行展間升級計劃，提供多元化的售後服務及客戶感受。相信本次凱銳汽車針對位在高雄市鼓山區博愛一路之博愛展示暨服務中心進行全面升級後，能一展 Volvo 品牌在台灣經營決心與對各地消費客群的重視，持續為市場挹注全新的服務能量。