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小漲1萬！賓士「GLC休旅車新年式」台灣開賣　入門價269萬起

圖文／7Car 小七車觀點

台灣賓士近日推出 24/25 年式的 Mercedes-Benz GLC 車系 (代號 X 254)，編成與建議售價分別是 GLC 200 4MATIC (新台幣 269 萬元起)、GLC 300 4MATIC (新台幣 314 萬元起) 及 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC (新台幣 397 萬元起)，全數較 24/24 年式上漲新台幣 1 萬元。

▲台灣賓士近日推出 24/25 年式的 Mercedes-Benz GLC 車系 (代號 X 254)，編成與建議售價分別是 GLC 200 4MATIC (新台幣 269 萬元起)、GLC 300 4MATIC (新台幣 314 萬元起) 及 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC (新台幣 397 萬元起)，全數較 24/24 年式上漲新台幣 1 萬元。

外觀方面，24/25 年式 GLC 車系新增了首見於 E-Class (214 車系) 的代碼 188 車色：銀粉漆-銀河綠 (verde silver) 作為不加價選用車色，另外也新增了代碼 956 的 MANUFAKTUR 特殊漆-層峰灰 (alpine grey) 車色，其中 GLC 200 4MATIC 及 GLC 300 4MATIC 需加價新台幣 8.2 萬元來選配，Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC 則需加價新台幣 9.4 萬元才能選配。除此之外，GLC 200 4MATIC 還新增了代碼 R55 的 19 吋五輻雙肋式輕合金輪圈作為選配，建議售價為新台幣 4.1 萬元。

Mercedes-Benz GLC SUV (X 254)

▲24/25 年式 GLC 車系新增了首見於 E-Class (214 車系) 的代碼 188 車色：銀粉漆-銀河綠 (verde silver) 作為不加價選用車色。

標準配備方面，24/25 年式 GLC 車系全面升級前座中間氣囊，而 GLC 300 及 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC 所標準配備的 Burmester® 3D 環場音響系統升級了 Dolby Atmos® 杜比全景聲功能，若選配了代碼 PDD 的專屬豪華 PLUS 配備套件，將較 24/24 年式多出代碼 49U 的進階娛樂套件，可支援影音串流 (Youtube)、MBUX 服務行動數據及 App store 支援第三方 App 下載等功能。此外，包括抬頭顯示器、全景式電動玻璃天窗、後座側面氣囊等多項選用配備的建議售價也進行不同幅度的調漲。

Mercedes-Benz GLC SUV (X 254)

▲另外也新增了代碼 956 的 MANUFAKTUR 特殊漆-層峰灰 (alpine grey) 車色，其中 GLC 200 4MATIC 及 GLC 300 4MATIC 需加價新台幣 8.2 萬元來選配，Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC 則需加價新台幣 9.4 萬元才能選配。

動力配置方面，24/25 年式的 GLC 車系維持既有的設定，在 GLC 200 4MATIC 及 GLC 300 4MATIC 上持續採用代號 M 254 的 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 48V ISG 輕油電系統，GLC 200 4MATIC 可輸出 204hp (48V +23hp) 最大馬力，GLC 300 4MATIC 可輸出 258hp (48V +23hp) 最大馬力；至於 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC 則採用代號 M 139l 的 2.0 升縱置直列 4 缸電子渦輪增壓汽油引擎，可輸出 421hp (48V +14hp) 最大馬力。

現行第二代大改款 GLC 車系自 2022 年 12 月在國內上市以來，持續擔綱該廠重要的銷售主力，在 24/24 年式發表時首度調漲建議售價新台幣 1  萬元，今年 6 月 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC 加入陣容後，再掀產品話題，如今邁入 24/25 年式之際再度調漲售價，對於銷售表現的影響，有待持續觀察。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士GLCCoupe2003004MATIC跑車休旅車SUV跑旅汽車新車售價價格馬力

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