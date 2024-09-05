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改款「新Volvo XC90旗艦休旅」發表！能吃油、吃電　品牌放棄轉型全電動

▲Volvo XC90時隔數10年，推出誠意的改款新作。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo XC90時隔10年，推出誠意的改款新作。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

品牌近幾年專注於電氣化發展，繼EX90旗艦休旅亮相後，品牌也沒放棄立下不少汗馬功勞的XC90，於國外最新發表改款新作，這也就間接表示，Volvo已放棄在2030年前轉型成全電動車品牌，未來將以油、電並行的新能源策略持續為市場對來更多元化選擇！台灣市場有待明年或許就會有改款新XC90導入規劃。

▲Volvo XC90時隔數10年，推出誠意的改款新作。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo原本訂下的2030年前轉型全電動，將暫緩腳步，將採油、電並行策略提供多元化市場選擇。

隨著改款新XC90亮相，品牌日前已表示未來需要更多時間來因應全球的電氣化發展，因此在2030年前達成全電動品牌目標將無法實現。XC90繼上次改款已是2014年，相隔10年再度推出誠意的最新改款，新XC90導入類似EX90電動車家族設計，讓新XC90帶來更未來的年輕感。

新款XC90仍保留特色的雷神之鎚頭燈與戰斧式尾燈，揉合電動車前衛設計，把過去經典與未來作完美結合，外觀並提供20～22吋鋁圈搭配，新XC90不僅呈現該有的霸氣風範，並帶出不少的摩登時尚風格。

▲Volvo XC90時隔數10年，推出誠意的改款新作。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo XC90時隔數10年，推出誠意的改款新作。（圖／翻攝自Volvo）

▲XC90維持汽油、PHEV等動力配置，淘汰柴油車型。

XC90沿用SPA油車平台，可適用汽油、PHEV等動力，在新款XC90上已停止販售柴油車型，提供2.0升渦輪搭配48V輕油電的B5與B6車型，而頂規的T8也沒缺席，以2.0升引擎結合插電式油電，目前原廠尚未公布實際動力輸出，但T8 PHEV將具備70公里純電續航力，滿油、滿電可跑上約800公里的行駛里程。

▲Volvo XC90時隔數10年，推出誠意的改款新作。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo XC90時隔數10年，推出誠意的改款新作。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo XC90時隔數10年，推出誠意的改款新作。（圖／翻攝自Volvo）

▲內裝經過重新設計，安全表現仍有高水準演出。

新XC90懸吊經過重新調校，並針對隔音等細節加強，帶來更滿意的豪華行路質感，在內艙設計上，換上更大的11.2吋螢幕取代原本的9吋，並導入與EX90相同的Google主機系統，提供5、6、7人座等配置，在安全表現上，仍是符合品牌訴求的高規格，具有完整的L2等級輔助駕駛等科技。

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關鍵字：VolvoXC60XC90EX90V60S60電動車休旅車新能源EX30

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