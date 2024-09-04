台灣KIA 1-8月掛牌再創新高　EV6／EV9奪非豪華進口電動車冠軍

▲KIA 1-8月累計掛牌7,077輛再創新高，其中EV6、EV9也使KIA成為非豪華進口電動車銷售品牌 。（圖／翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

8月車市銷售甫出爐，KIA台灣森那美起亞也公布今年1-8月成績，全車系乘用車及商用車共掛牌7,077輛再創歷史銷售新高，其中電動車EV6與EV9共累計領牌449台，成為非豪華進口電動車銷售冠軍。

另外，KIA商用車也在8月成長47%，而最受歡迎的KIA Sportage在8月繳出178輛，今年1-8月累積銷售達到3,132台，成為非豪華進口品牌中型休旅銷售亞軍。

▲Sportage在8月繳出178輛，今年1-8月累積銷售達到3,132台。

KIA總代理森那美起亞也在9月針對EV6電動車推出「萬分禮遇方案」，9月底前入主即贈V2L車外電器電源分享、11kW家用充電設備、U-Power 3年3萬公里免費快充、3萬公里前免費保養等，總價值超過120,000元。

KIA也在9月展開新2025年式Stonic預售，新Stonic升級Supervision儀表板、全車中文化介面，並在FCA前方主動防撞輔助系統中新增對向來車偵測，全車系也升級自動收折後視鏡，預售價79.9萬起不變。

▲KIA 9月購車促銷方案。