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9月上市新車「賓士G-Class」打頭陣　Skoda棕熊＆福斯電動休旅接力

▲9月3款新車預告上市 。（圖／翻攝自各車廠）

▲告別民俗月後，9月就有3款新車將在台上市。（圖／翻攝自各車廠）

記者林鼎智／綜合報導

告別民俗月，9月新車也緊接到來，包括德系豪華品牌賓士（Mercedes-Benz）、捷克品牌Skoda、德系品牌福斯（Volkswagen）等都有新車上市，一起來看看第3季末有哪些新車。

賓士G-Class：9／5
台灣賓士將於9／5在台發表新一代G-Class（W463世代），小改款G-Class在今年3月海外發表，台灣市場預計將導入G450d 、G500、G63等3車型，同時也會有望帶來G 580電動車。

小改款G-Class主要在優化空氣力學、升級資訊娛樂系統與電動化動力，其中G500捨棄原本4.0升V8自然進氣引擎，改採3.0升直列6缸渦輪引擎+48V輕油電系統，最大馬力達450匹／57.1公斤米扭力；而AMG G63也將4.0升V8雙渦輪引擎導入48V輕油電系統，具有最大馬力585匹／86.7公斤米扭力。

▲賓士G-Class。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士G-Class。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士小改款G-Class率先於9／5發表，台灣賓士將導入G450d 、G500、G63等3車型。

另外，新款G580電動休旅也有望亮相（報導請點此），該車搭載4馬達、116kWh鋰電池，具有 587匹馬力／118.7公斤米扭力，並具備G-Turn原地迴轉、473公里續航力。

Skoda Kodiaq：9／10
全新第2代大改款Skoda Kodiaq即將在9／10上市，新Kodiaq將有1.5升e-TSI輕油電、2.0升TSI動力，車格更大、視覺更有型，同時內裝質感也提升，作為品牌主力休旅、同時又有5+2靈活空間及豐富配備，屆時就待台灣Skoda開出的售價囉。

▲Skoda Kodiaq 。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Kodiaq 。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda主力休旅「棕熊」Kodiaq將於9／10發表，此次大改款十分有感。

福斯ID.4、ID.5電動車：9／19
繼8月展開預售後（報導請點此），台灣福斯也確定ID.4電動休旅、ID.5電動跑旅將在9／19正式上市。目前共以4車型編成、預售價168.8萬起接單，預計最快10月開始交車。

新ID.4／ID.5搭載MEB電動車平台、採最新APP550電能驅動系統與82kWh鋰電池，其中入門Pro S為單馬達後驅，具有286匹／55.6公斤米扭力；而雙馬達GTX車型則具340匹／69.3公斤米扭力，續航力最大達556公里。

▲台灣福斯ID.4／ID.5預售 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯ID.4、ID.5將成為品牌在台首款導入的電動車，共有4車型，預售168.8萬起。

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