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只賣36萬！「福斯全新入門休旅」鎖定TOYOTA神車　1.5升雙動力大陸上市

▲大陸上市最新福斯Tharu XR，帶來競爭力十足的價格。（圖／翻攝自福斯）

▲大陸上市最新福斯Tharu XR，帶來競爭力十足的價格。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

大陸上汽大眾全新密武器上市！當地推出入門Tharu XR全新休旅，價格直接衝擊五菱、比亞迪、奇瑞等自主品牌，甚至大陸豐田的不少神車休旅都在它的射程範圍，Tharu XR共推出1.5升汽油、渦輪雙動力配置，折合新台幣僅要36萬！

▲大陸上市最新福斯Tharu XR，帶來競爭力十足的價格。（圖／翻攝自福斯）

▲大陸上市最新福斯Tharu XR，帶來競爭力十足的價格。（圖／翻攝自福斯）

▲Tharu XR鎖定競爭激烈的跨界休旅級距而來。

大陸福斯Tharu XR（當地稱途岳新銳）價格引起不少熱烈討論，其尺碼4,355x1,762x1,605mm、軸距2,651mm，比TOYOTA Corolla Cross略小一點，但價格很能打，最終上市提供4款車型，人民幣開價7.99～10.69萬，折合新台幣36～48萬。

▲大陸上市最新福斯Tharu XR，帶來競爭力十足的價格。（圖／翻攝自福斯）

▲大陸上市最新福斯Tharu XR，帶來競爭力十足的價格。（圖／翻攝自福斯）

▲外型設計不陽春，看起來頗像小一號Tiguan。

Tharu XR外型設計動感、活潑，遠看還有小一號的Tiguan錯覺，車頭以飾條把兩側LED頭燈連結，下方的氣壩採用黑色烤漆處理，提供視覺層次感同時，也增加不少時尚精緻感。

▲大陸上市最新福斯Tharu XR，帶來競爭力十足的價格。（圖／翻攝自福斯）

▲大陸上市最新福斯Tharu XR，帶來競爭力十足的價格。（圖／翻攝自福斯）

▲車內、安全配備誠意十足，提供1.5升汽油與渦輪雙動力。

車內以搶眼的大液晶螢幕，配上數位儀錶，以入門休旅來說算是誠意十足，並具備iQ.Drive等輔助駕駛科技。動力提供1.5升汽油、1.5升汽油渦輪兩種配置，前者可輸出110匹馬力、後者為160匹，平均油耗分別為15.6、17.5km/L。

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關鍵字：福斯GolfPolo掀背車電動車VolkswagenIQ.DRIVETharu XR休旅

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