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福斯「陸規Passat Pro」房車亮相　配備滿滿、軸距比旅行車還長

▲福斯大陸推Passat Pro。（圖／翻攝自上汽大眾）

▲在歐規新一代Passat只有旅行車的情況下，福斯大陸合資企業上汽大眾推出Passat Pro 4門房車，近日就會在成都車展公布售價。（圖／翻攝自上汽大眾，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

雖然福斯新一代Passat在歐洲僅推出Variant旅行車版本（報導請點此），但大陸買家鍾愛4門房車，為此大陸合資企業上汽大眾就在當地推出Passat Pro房車，軸距還比歐規旅行車更長。這款大陸限定的Passat Pro房車目前已開放下訂，近日就會在成都車展公布售價。

上汽大眾推出的Passat Pro共有先鋒版、星空版2種等級，外觀與歐規Passat Variant看齊，具有車長5,006mm、車寬1,850mm、車高1,489mm的尺碼，軸距達2,871mm，比歐規Passat Variant旅行車還長89mm，符合大陸買家偏愛長軸的特性。

▲福斯大陸推Passat Pro。（圖／翻攝自上汽大眾）

▲福斯大陸推Passat Pro。（圖／翻攝自上汽大眾）

▲上汽大眾推出的Passat Pro車長破5米，軸距也比歐規旅行車版本更長，來到2,871mm。

座艙佈局則採10.3吋數位儀表、15吋中控螢幕與副駕11.6吋螢幕，並具有AR HUD擴增實境抬頭顯示器、Harman Kardon音響（16支揚聲器）與DJI（大疆）開發的IQ,Pilot Level2++自動駕駛輔助系統。另外也具有雙前座電調通風加熱按摩座椅、30色氣氛燈與車內香氛裝置。

▲福斯大陸推Passat Pro。（圖／翻攝自上汽大眾）

▲福斯大陸推Passat Pro。（圖／翻攝自上汽大眾）

▲上汽大眾推出的Passat Pro搭載MQB平台，車內有雙前座電調通風加熱按摩座椅、10.3吋數位儀表、15吋中控螢幕與副駕11.6吋螢幕與車內香氛裝置等配備。

動力上，這款搭載MQB平台的陸規Passat Pro房車搭載2.0升TSI 4缸汽油渦輪引擎、7速DSG雙離合自手排變速箱，採前輪驅動，具有最大馬力220匹／35.7公斤米扭力峰值，相較於歐規版本並無任何輕油電、PHEV插電式油電等電動化選擇。

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