奧迪「大改款Q5」主力休旅亮相！座艙科技升級　豐富動力跑格更甚

▲Audi Q5大改款亮相，美規共有2.0升TFSI、3.0升V6動力，歐洲市場還有柴油、3.0升汽油選擇。（圖／翻攝自Audi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼先前釋出預告後（報導請點此），奧迪（Audi）全新第3代大改款Q5也正式亮相，作為品牌最暢銷車款，此次大改款Q5搭載PPC（Premium Platform Combustion）平台，並具有豐富升級的科技配備，歐洲售價自52,300歐元起，折合新台幣184.9萬起，而SQ5則是82,900 歐元起（折合新台幣約293.1萬起）。

新Q5外型較為平滑，共提供11款車色、18-21吋輪圈搭配，具有招牌的Matrix矩陣式LED頭燈與新款OLED尾燈，同時也提供多達8種動態燈光圖案，可透過中控螢幕進行選擇。

▲新Q5外型較為平滑，並換上新款廠徽識別，提供多達8種動態燈光圖案選擇。



座艙部分則換上前後USB-C插孔手機無線充電，配備11.9吋數位儀表、14.5吋MMI中控螢幕、HUD抬頭顯示器，並且還可選配10.9吋副駕螢幕，後行李廂空間最大可達1,472公升。

▲新Q5採11.9吋數位儀表、14.5吋MMI中控螢幕，並可選配10.9吋副駕螢幕，後行李廂空間最大可達1,472公升。



動力部分，美規Q5提供2款動力，一般車型採2.0升TFSI 4缸渦輪引擎+48V輕油電系統，具有最大馬力268匹；SQ5則搭載3.0升V6渦輪引擎，具有362匹馬力／56.1公斤米扭力，皆搭配S Tronic 7速雙離合自手排變速箱、quattro全輪驅動。至於歐規市場則還有2.0升TDI柴油、3.0升TFSI汽油動力選擇。

▲SQ5在運動化懸吊下車身更低趴，並具有4出尾管、362匹馬力。