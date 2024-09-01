只有20台！Defender增「海灘特仕版」　復古彩貼+白色鐵框增帥度

▲Defender推出Beach Break Edition特仕版，全球限量生產20台。（圖／翻攝自Defender）



記者林鼎智／綜合報導

「Defender宇宙」又有新成員！近日原廠推出Defender Beach Break Edition海灘假期特仕版，換上復古車身彩繪貼紙及大量配件，全球限量生產20台，售價自71,700美元起，折合新台幣約229.5萬起。

這款Defender海灘特仕版以Defender 110 5門車型為基礎，具有20吋白色輪圈，並在車身處帶有漸層彩貼，車尾也有「Beach Break 1／20」的專屬字樣銘牌，同時也有一系列配件，包括固定式登車踏板、擋泥板與車頂橫桿，另外也有側廂，可提供24公升的儲物空間。

▲特仕版具有漸層復古彩貼，搭配20吋白色鐵框、側廂相當吸睛。



雖然原廠並未釋出內裝照片，但座艙也換上Light Cloud & Lunar Resist座椅，並同樣具有12.3吋數位儀表、Pivi Pro 11.4吋中控螢幕、Meridian高級音響系統，另外也換上橡膠腳踏墊／後行李廂墊等，更適合戶外玩家清潔。

動力部分則採2.0升4缸渦輪引擎、ZF 8速手自排變速箱，具有最大馬力300匹／40.8公斤米扭力，同時在Terrain Response全地形反應系統下，沙地也難不倒Defender，讓這款越野休旅更具風格。

▲Defender Beach Break Edition海灘假期特仕版售價自71,700美元起，折合新台幣約229.5萬起。