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福特「Bronco Sport越野休旅」改款登場　搭配粗曠套件身手更強大

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 正式發表全新小改款 Bronco Sport，換上功能性更強的全新配備，以及品牌最新科技，並提供模組化配件，都是為讓 Bronco Sport 車主更能夠在戶外探險更加便利、有趣。

▲2025 Ford Bronco Sport 改款登場。

根據 Ford 官方統計，Bronco Sport 的車主大多數熱愛戶外休閒活動，越野次數是喜歡賽車玩家的 3.5 倍，露營次數是主要競爭對手的 2 倍。因此大多數的車主都想讓愛車能夠克服遇到的障礙，也是這次 Bronco Sport 改款的方向，提供車主能做得更多，享受更多越野樂趣。

▲2025 Ford Bronco Sport 有著更加粗曠的氣息，並導入多項模組化套件。

▲Bronco Sport 首度提供 Sasquatch 越野套件於 1.5 升車型上面。

對於大多數只是把車輛開到咖啡店、商場的 SUV 買家，這次新款 Bronco Sport 反其道而行，首度推出了 Sasquatch 越野套件，該套件在 Bronco 車系上也是主打提升越野能力。而應用在 Bronco Sport 的 Sasquatch 越野套件，則是適用 1.5  升 Bronco Sport Outer Banks 和 2.0 升 Badlands 兩款車型上，換上雙離合器後驅動裝置和鎖定後差速器，以前僅提供在 Bronco Sport Badlands，現在則首次提供給 Bronco Sport Outer Banks 車主。

▲Ford 原廠提供 2025 Bronco Sport 配件齊全的鋼製前後保險桿、鋼製下護板等模組化套件。

與 Bronco Sasquatch 一樣，選配越野套件的 Bronco Sport 也配備了更大的輪胎，選用同級中最大的 29 吋 235/65/R17 Goodyear Territory All Terrain 全地形輪胎。並新增 Rally GOAT 駕駛模式，啟動後系統會以更長時間地鎖定齒輪，並增加更多的低速扭力、加強油門靈敏度並增加轉向反饋，讓駕駛在沙地當中能以更高的速度提供更多信心。另外 Bronco Sport 還新增了 Trail Control 功能，可在岩石路段攀爬時提供更精確駕駛行為。當 Trail One-Pedal 打開時，駕駛人只需使用油門踏板來控制車輛的速度。鬆開油門會啟動煞車，自動減慢車輛速度，完全鬆開油門可直接將 Bronco Sport 停止。

另外在 360 度環景系統方面除了搭載同級獨有的軌跡視圖之外，可在越野和 Rally GOAT 模式下自動打開，能夠在高速行駛時發揮作用，精準顯示輪胎接觸面積的寬度。

Bronco Sport Sasquatch 還換上 Bilstein 開發的越野懸吊系統，相較 Bronco Sport Badlands 前後分別提升 8.3 吋及 8.7 吋的高度。另外在外觀上還配備新型模組化、配件齊全的鋼製前後保險桿、鋼製下護板，以及車頂篷輔助開關、專屬輪圈造型和矩形 Bronco 水箱護罩等等。

車內部分，2025 Bronco Sport 全車系標準搭載 13.2 吋 SYNC 4 系統，可透過無線方式進行軟體更新，無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 是標準配置。而中控台也遵循 Bronco 車系於上方導入托盤式開放置物空間，位於觸控螢幕後方，提供兩組 USB-C 插孔。另外在中央鞍座部分也加入了可拆卸式的把手造型，可對應車主個人需求自主調整設定。

至於在外觀上，2025 Bronco Sport 變化其實不算大，但前後保險桿經過重新設計，並於車身細節導入更多的固定扣或者鎖點，可整合更多的配件，例如防撞護桿和行車探照燈或旗幟的支架等等。

Ford 於 2020 年推出全新大改款 Bronco 車系之際，亦同步推出採用 C2 平台打造的 Bronco Sport，以較粗曠的外觀風格與多元選配件主打現代追求個性化的都會型消費者，目前在國內有貿易商少數引進。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特BroncoSport汽車新車越野休旅車

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