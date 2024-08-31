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大陸小鵬汽車「MONA M03電動車」開賣！續航620KM合新台幣53.7萬起

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸自主汽車品牌小鵬汽車 (XPeng) 日前宣布旗下全新 MONA 系列首款車型 - M03 於當地正式上市，編成與建議售價為 515 長續航版 (人民幣 11.98 萬元)、620 超長續航版 (人民幣 12.98 萬元)、580 超長續航 Max 版 (人民幣 15.58 萬元)。

折合新臺幣 53.7 萬元起　小鵬 MONA M03 正式於中國大陸上市

外觀方面，小鵬 M03 採用全新設計語彙，作為一款相當前衛的三廂式房車，尺碼為 4,780/1,896/1,445 (mm)，軸距達 2815mm。車頭採用全封閉式造型，擁有 Cd 0.194 風阻表現，前蓋上具有兩條明顯的摺線，左右配置 T 字型 LED 頭燈組，整合 AGS 全融合主動式進氣格柵；車側套用上隱藏式車門把手設計，在 D 柱上擁有類似擾流器的結構，足踏大尺寸雙色切削輪圈；短小的車尾整合與大燈造型相呼應的尾燈組，行李箱擁有 XPENG 字樣的金屬銘牌。

折合新臺幣 53.7 萬元起　小鵬 MONA M03 正式於中國大陸上市

折合新臺幣 53.7 萬元起　小鵬 MONA M03 正式於中國大陸上市

折合新臺幣 53.7 萬元起　小鵬 MONA M03 正式於中國大陸上市

內裝以駕駛者為導向，標配 15.6 吋懸浮觸控式中控屏 (8155 車規級晶片)、超纖維方向盤、高級皮革座椅、隔熱全景天幕、256 色環繞式氣氛燈、手機無線充電、自動雙溫區空調、高級環繞音響 (7支) 等。後備廂提供 621 ~ 1603 公升的容積表現。

折合新臺幣 53.7 萬元起　小鵬 MONA M03 正式於中國大陸上市

折合新臺幣 53.7 萬元起　小鵬 MONA M03 正式於中國大陸上市

折合新臺幣 53.7 萬元起　小鵬 MONA M03 正式於中國大陸上市

折合新臺幣 53.7 萬元起　小鵬 MONA M03 正式於中國大陸上市

動力方面，其磷酸鐵鋰電池提供 51.8 kWh 和 62.2 kWh 兩種容量，可分別擁有 515 km、580 km、620 km 的最大續航里程，三種車型永磁同步馬達皆為前置前驅，根據車型不同可輸出 140kW/225Nm 或 160kW/250Nm 的性能數據，0-100km/h 加速時間最快可在 7.4 秒達成。

折合新臺幣 53.7 萬元起　小鵬 MONA M03 正式於中國大陸上市

由於中國大陸近期自主品牌發展快速，搭配支持新能源車款的政策，如小鵬這類電動車品牌可謂前仆後繼。在未來發展規劃中，小鵬汽車仍堅持科技為先的主導思想，堅持飽和式研發投入，建構全端自研的核心能力。在用車需求日益個人化與多元化的當下，持續以使用者為導向，以領先智慧科技刷新產業標準。

折合新臺幣 53.7 萬元起　小鵬 MONA M03 正式於中國大陸上市

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Xpeng小鵬汽車電動車汽車新車

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