大陸小鵬汽車「MONA M03電動車」開賣！續航620KM合新台幣53.7萬起

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸自主汽車品牌小鵬汽車 (XPeng) 日前宣布旗下全新 MONA 系列首款車型 - M03 於當地正式上市，編成與建議售價為 515 長續航版 (人民幣 11.98 萬元)、620 超長續航版 (人民幣 12.98 萬元)、580 超長續航 Max 版 (人民幣 15.58 萬元)。

外觀方面，小鵬 M03 採用全新設計語彙，作為一款相當前衛的三廂式房車，尺碼為 4,780/1,896/1,445 (mm)，軸距達 2815mm。車頭採用全封閉式造型，擁有 Cd 0.194 風阻表現，前蓋上具有兩條明顯的摺線，左右配置 T 字型 LED 頭燈組，整合 AGS 全融合主動式進氣格柵；車側套用上隱藏式車門把手設計，在 D 柱上擁有類似擾流器的結構，足踏大尺寸雙色切削輪圈；短小的車尾整合與大燈造型相呼應的尾燈組，行李箱擁有 XPENG 字樣的金屬銘牌。

內裝以駕駛者為導向，標配 15.6 吋懸浮觸控式中控屏 (8155 車規級晶片)、超纖維方向盤、高級皮革座椅、隔熱全景天幕、256 色環繞式氣氛燈、手機無線充電、自動雙溫區空調、高級環繞音響 (7支) 等。後備廂提供 621 ~ 1603 公升的容積表現。

動力方面，其磷酸鐵鋰電池提供 51.8 kWh 和 62.2 kWh 兩種容量，可分別擁有 515 km、580 km、620 km 的最大續航里程，三種車型永磁同步馬達皆為前置前驅，根據車型不同可輸出 140kW/225Nm 或 160kW/250Nm 的性能數據，0-100km/h 加速時間最快可在 7.4 秒達成。

由於中國大陸近期自主品牌發展快速，搭配支持新能源車款的政策，如小鵬這類電動車品牌可謂前仆後繼。在未來發展規劃中，小鵬汽車仍堅持科技為先的主導思想，堅持飽和式研發投入，建構全端自研的核心能力。在用車需求日益個人化與多元化的當下，持續以使用者為導向，以領先智慧科技刷新產業標準。