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Skoda「大改款Kodiaq休旅車」9／10在台上市！搶先Enyaq電動車一步

圖文／7Car 小七車觀點

繼本月稍早 Škoda Taiwan 邀請各大媒體於國內針對尚未上市之全新大改款 Škoda Kodiaq 進行試駕體驗後，終於即將迎來正式上市。Škoda Taiwan 日前 (08/29) 透過媒體邀約預告，宣布將於今年 9 月 10 日正式在台發表全新大改款 Škoda Kodiaq 車系，詳細引進車型編成及建議售價目前尚未得知，有待發表當日公佈。本站 7Car<小七車觀點> 將於發表當日第一時間前往現場，並將在發表後為各位讀者帶來近一步報導，敬請鎖定。若對於新世代 Škoda Kodiaq 有興趣之讀者，亦可先行觀看本站稍早之試駕報導，[請按此參閱]

全新大改款 Škoda Kodiaq 車系整體車格顯著放大，分別於車長增加 61mm、車寬減少 18mm、車高降低 22mm，整體尺碼為 4,758x1,864x1,658mm，軸距則為 2,791mm。外觀方面，導入新世代外型設計語言「Modern Solid」，營造出動感、優雅卻不失穩重的體態，並採用全新版本霧鉻銀 (UDC) 廠徽與飾面；車頭採用八角型水箱護罩搭配 14 組獨立發光單體，兩側具備大氣直立的進氣口造型以及冰晶箭矢造型燈飾組；全新的 Matrix LED 2.0 智慧複眼頭燈較先前照射廣度提高 50%、亮度提升 15%，且單側頭燈具備 36 組發光模組，依照路型、同向前車與對向來車調整光型，提升夜間照明效果；車側採用貫穿前後車身肩線搭配 Tornado 線，平滑的屋頂線條讓空氣更流暢的滑過車體並減少行進行的空氣阻力，同時也強化行李廂機能，而 D 柱上更擁有霧鉻銀飾板，足踏 18 吋雙色切削鋁圈 (235/55R18)，散發出年輕活潑的氛圍；車尾冰焰紋造型燈飾採用 LED 貫穿式設計，左右以倒 C 字形排列，後行李廂也顯得更寬大且高度更低。

進入以豪華酒棕色妝點的車室座艙，InfoSense 智慧直覺數位化座艙採用以人為本的雙島設計，儀錶檯以及門板分別使用 X 滾邊縫線皮飾、天鵝絨灰飾板，營造豪華舒適的乘坐體驗，配備有投影式平視顯示器 (HUD)、10 吋數位儀錶、13 吋中控螢幕、雙手機高速無線充電 (含通風降溫功能)、Canton 音響系統 (14 支) 等，電子線傳排檔撥桿位於三輻式多功能方向盤右後方，雨刷撥桿移至左側，中央的 Smart Dials 智慧旋鈕由三顆帶有中央 3.2 公分寬液晶螢幕的旋鈕構成，外側兩顆旋按可操作空調溫度、座椅溫度，中央旋鈕則可操作娛樂系統音量、空調風量、空調風向、智慧空調、駕駛模式及導航地圖縮放。機能性方面，提供上下雙層手套箱、前座中央捲簾式置物空間，行李箱可自 340L 擴增至 2,035L。

安全方面，標準搭載 9 具安全氣囊以及多項駕駛輔助，包含 Front Assist 前方輔助系統 (行人偵測、Collision Avoidance Assist 碰撞閃避輔助)、AEB 行駛中緊急煞車系統 (後方行人)、ACC 主動式定速跟車系統 (210km/h)、Lane Assist 車道偏移警示系統、Travel Assist 2.0、Side Assist 4.0 車側盲點警示系統、RTA 2.0 後方車流警示系統、Exit Warning 2.0 開門警示輔助系統、Area View 全車俯瞰顯影警示系統、前後停車導引警示系統、Driver Alert 疲勞駕駛警示系統等。另通過 Euro NCAP 五星滿分評等認證。

動力方面，目前確認導入國內之動力規格尚未得知，因而先以上回試駕車型規格介紹。Kodiaq 1.5 TSI e-TEC 搭載 1498 c.c. 直列四缸 TSI 渦輪增壓汽油引擎，結合 48V e-TEC 輕油電動力系統以及 ACT+ 汽缸歇止系統，可輸出 150HP@5,000~6,000rpm 最大馬力以及 25.5kgm@1,500 - 3,500rpm 峰值扭力，配上七速雙離合器自手排以及前輪驅動配置，0~100km/h 可在 9.9 秒達成，最高極速可達 205km/h。BSG 皮帶驅動啟動馬達發電機可有效改善發電及驅動效率，發電效率提升 8%，驅動力輸出提升 10%。避震系統採前麥花臣、後多連桿；煞車系統包含四輪碟煞、ESC 電子行車穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力分配控制、MSR 引擎循跡控制、ASR 加速防滑控制系統、DSR 駕駛轉向穩定輔助、MCB 二次碰撞預煞系統、XDS+ 主動式電子限滑差速器。

源自福斯集團旗下的 Škoda 品牌向來強調以經濟實惠的價格享有最高的價性比，而 Kodiaq 作為品牌旗艦的七人座 SUV 車款，於市場上一直維持相當穩定的銷售表現，而本回第二代大改款車型的問世，不僅在外觀、內裝上帶來全面性的提升/翻新，更於安全上皆有著顯著提升。相信正式於國內上市後，依然能夠以強大的產品實力吸引廣大消費族群，延續車系以往的光輝。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaKodiaq大棕熊休旅車SUV汽車新車7人座台灣上市

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