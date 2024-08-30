618萬起！台灣BMW「M3競技版性能房車、旅行車」展開預售　

▲BMW汎德今（30）日展開M3 Competition性能房車、旅行車預售，預售價自618萬起。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼5月海外亮相後（報導請點此），BMW總代理汎德今（30）日也展開新年式M3 Competition／Touring性能房車、旅行車預售，預售價分別為618萬、626萬元，另外還可選配30萬元的Racing Package套件，包括M專業賽道與甩尾分析系統、M雙前座碳纖維桶椅。

BMW M3 Competition M xDrive預售價：618萬

BMW M3 Competition Touring M xDrive預售價：626萬

Racing Package選配價：30萬（M專業賽道駕駛及甩尾分析系統、M雙前座碳纖維賽車桶型座椅）

新M3 Competition搭載3.0升直6雙渦輪引擎、M Steptronic運動化8速手自排變速箱與M xDrive四輪傳動系統，最大馬力也較先前提升20匹，來到530匹／66.3公斤米扭力，使靜止加速破百只要3.5秒（旅行車為3.6秒）。

▲M3 Competition也換上新款4眼造型日行燈、銀色邊框專屬車型銘牌，採前19吋、後20吋鍛造輪圈。



新M3 Competition也換上新款4眼造型日行燈，具有光型變化智慧LED頭燈、銀色邊框專屬車型銘牌，並標配前19吋、後20吋黑色M雙幅式鍛造輪圈；M3 Competition旅行車更多了黑色車頂架、後廂底板自動止滑功能、後廂分隔網與可獨立開啟後擋風玻璃，提供熱血與靈活空間。

▲M3 Competition升級BMW OS 8.5影音系統、新款方向盤，另外也能選配Racing Package套件，包括M專業賽道與甩尾分析系統、M雙前座碳纖維桶椅。



座艙部分則採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕，並升級BMW Operating System 8.5影音系統，另外也換上新款M Nappa真皮平底方向盤，並在盤面12點鐘具有鮮紅標記，具有碳纖維方向盤飾蓋／換檔撥片，標配AR擴增實境導航功能、3區恆溫空調，具有Sensatec皮質儀表包覆與新款冷氣出風口氛圍燈。