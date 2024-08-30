KIA「小改款Sorento休旅車」台灣現身！質感精進預告第4季發表

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 總代理台灣森那美起亞於今 (2024) 年 3 月時便宣布規劃第四季，陸續導入 Picanto、Sorento、Carnival 等改款車型，官方網站近日也已出現 Sorento 的預告；而本站《小七車觀點》今 (8/29) 日也迎來熱心人士所捕獲到的實拍照片，相信原廠不久後就會釋出更多相關消息。

外觀方面，全新小改款 Kia Sorento 在保有既有的輪廓之下，於車頭部分導入EV9 的設計元素，品牌象徵的 Tiger Nose 水箱護罩經過重新設計，整體更為洗鍊，同時頭燈造型亦換上全新的 Y字形結構，使得整體視覺感官更加前衛。車側部分保持不變，但換上全新的輪圈設計，而車尾方面原本的分離式尾燈組改為整合式的設計，內部的 LED 光源則經過重新排列，同時原本位於尾門下半部中央的車名字母也統一整合在左下角，並取消後保桿左右的通風孔造型。

內裝部分同樣維持平直的線條簡單勾勒出鮮明的層次感受，並換上全新的曲面式雙螢幕設計，螢幕下方的空調介面則經過大幅度修改，改用電容式的操作方式，同時垂直式的冷氣出風口亦取消，整合至中控台內部以橫向的方式呈現，搭配 LED 環艙照明系統更顯科技感。

動力方面，台灣森那美先前所導入的改款前 Kia Sorento 提供 2.2L 柴油以及 1.6L Turbo Hybrid 油電混合兩種車型，不過目前還尚未能確定小改款車型是否會依循先前的動力編成。

Kia Sorento 以更前衛的外觀設計、更與時俱進的科技配備，滿足更多國內消費者不同的購車需求。此外，台灣森那美起亞更表示將在 2025 年導入 EV3 全新跨界電動休旅，以更加實惠親民的價格加快電動車普及。