光陽60周年「李多慧大秀熱舞」！5大新車有油有電橫跨白黃紅牌

▲KYMCO光陽推出全新車款「Yogurt優格」，並再次請到李多慧站台代言。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

國內機車大廠KYMCO光陽今（1）日舉辦「最亮的光」60周年廠慶暨新車發表會，會中共帶來5款新車，並再次請到李多慧為全新女性車款「Yogurt優格」代言助陣，而另外4款新車分別是定位在道路跨界拉力白牌旗艦CV-R2、黃牌跨界ADV速克達CV-R5、可充可換白牌最強電車MIG 9、以及再度進化的紅牌電動重機RevoNEX，這4款新車除了是60周年的重磅亮點外，也將會是今年EICMA光陽展區的主秀車款。

▲李多慧除了在舞台上大秀熱舞外，也為Yogurt優格拍攝電視廣告。

繼先前為大樂與Many馬卡龍站台，光陽在60周年的重要節點上也再次邀請李多慧作為品牌代言人，並為全新女性車款Yogurt優格站台；作為主打都會時尚女性的力作，Yogurt以「好可愛、好貼心、好駕馭」作為主軸，以745mm超低座高與輕巧車身展現超強親和力，並透過26.4公升大車廂、Keyless免鑰匙系統、USB Type-C快充、K-Cool涼感坐墊、可翻轉後照鏡等貼心配備，滿足各種情境的使用需求，而同級最佳61.4km/L油耗，更是大大降低使用成本。

▲Yogurt優格憑藉高度親和力讓女性騎士更容易掌握，並有著相當不錯的實用性。

除了自即日起開始販售的全新Yogurt優格外，光陽在這場活動中也帶來更多亮點，包括CV-R2與CV-R5兩款白牌與黃牌跨界車款，近年「ADV大羊」話題正夯，光陽在日前國際重機展就帶來全新XCTING X350，而今天台上的兩款新車均有PTM獨立後搖臂，同時CV-R5還搭載全新開發427c.c.引擎，能帶來充沛的扭力輸出，各種路況都能從容通過。

▲跨界ADV速克達正夯，光陽也推出黃牌的CV-R5與白牌的CV-R2，並會在今年的米蘭車展上向全球展演。

在電動機車方面，光陽則帶來了全新MIG 9，不僅以可充可換、還有可收納全罩安全帽的大車廂帶來使用便利性，更以「最強動力＆最完整電控」，企圖再次改寫白牌電車的天花板；而定位在紅牌電動重機的RevoNEX也再次進化，以半透式頭罩營造出現代Cafe Racer風格，當然獨特的電磁感應離合器與變速桿等特點也沒缺席，再次展現了光陽一甲子的深厚造車實力。

▲隨著白牌性能電車競爭越發激烈，光陽推出MIG 9進一步拉高天花板；RevoNEX也再次登台，並改採Cafe Racer風格亮相。