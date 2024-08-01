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163.8萬起！台灣Skoda「Enyaq電動休旅」開賣　採雙動力共3車型

▲Skoda Enyaq 。（圖／翻攝自Skoda）

▲台灣Skoda首款電動休旅Enyaq開賣，採雙動力、3車型，共限量260台，售價自163.8萬起。（圖／翻攝自Skoda）

記者林鼎智／綜合報導

台灣Skoda「首款電動休旅」Enyaq今（1）日展開預售，共有Enyaq 85／Enyaq Coupe 85（限量130台）、Enyaq Coupe RS（限量130台）等車型，售價自163.8萬元起。

Skoda Enyaq各車型售價
Enyaq 85：163.8萬
Enyaq Coupe 85：171.8萬
Enyaq Coupe RS：198.8萬

Skoda Enyaq搭載MEB平台，具有休旅空間及4.65m最小迴轉半徑，其中Coupe斜背車型更具有0.23Cd低風阻係數，全車系皆採82kWh電池容量（可用77kWh），在直流快充下10-80%充電僅需28分鐘。

▲Skoda台灣「首款電動休旅Enyaq iV」雙版本實車亮相！預告2024年上市開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲Skoda台灣「首款電動休旅Enyaq iV」雙版本實車亮相！預告2024年上市開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲最強悍的Enyaq Coupe RS採雙馬達4驅，具有0.23Cd低風阻係數、340匹馬力。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

編成上，Enyaq 85、Enyaq Coupe 85皆為單馬達後驅，具有最大馬力286匹、WLTP最大續航力達577公里；而Enyaq Coupe RS則採雙馬達4輪驅動，最大馬力為340匹，內外觀更具備RS專屬套件，是目前200萬內唯一雙馬達歐洲性能電動休旅。

▲Skoda台灣「首款電動休旅Enyaq iV」雙版本實車亮相！預告2024年上市開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲Skoda台灣「首款電動休旅Enyaq iV」雙版本實車亮相！預告2024年上市開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲Skoda台灣「首款電動休旅Enyaq iV」雙版本實車亮相！預告2024年上市開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲Enyaq全車系標配Matrix LED智慧複眼頭燈、9氣囊、3區恆溫空調、13吋中控螢幕。

新Enyaq全車系標配Matrix LED智慧複眼頭燈、9氣囊、3區恆溫空調，RS車型還多了可支援AR擴增實境的HUD抬頭顯示器、駕駛座按摩功能、Canton音響系統（12支揚聲器），Skoda也將自8／17起展開Enyaq全台巡迴展演。

▲Skoda Enyaq巡迴。（圖／翻攝自Skoda）

Skoda Enyaq 85簡易規配表

▲Skoda Enyaq 。（圖／翻攝自Skoda）

Enyaq Coupe RS簡易規配表

▲Skoda Enyaq 。（圖／翻攝自Skoda）

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