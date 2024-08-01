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「大改款TOYOTA Corolla」動力流出！日本爆料將採全新1.5升油電

▲下一代TOYOTA Corolla傳正在籌備中，將搭全新開發的1.5升引擎。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲下一代TOYOTA Corolla傳正在籌備中，將搭全新開發的1.5升引擎。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA旗下2款重點熱門都適逢大改款週期，RAV4、Corolla都即將都推出新一代大改款，而海外集團日前展示的全新1.5升、2.0升引擎等技術，日本媒體據稱掌握可靠消息，其中的1.5升新引擎將成為下一代Corolla一大亮點！

▲下一代TOYOTA Corolla傳正在籌備中，將搭全新開發的1.5升引擎。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全新開發的1.5升引擎，能結合新生代等油電科技，將適用在Corolla、Harrier等主流的中型車款。（預想圖／翻攝自《Carbizzy》）

日前日本才有消息傳出，改款新TOYOTA Harrier有望換上新開發的1.5升渦輪插電式油電，近來更有當地媒體稱這具新的1.5升渦輪插電式油電，也將出現在下一代Corolla上，能為下一代Corolla帶來驚人的省油節能表現。

事實上，豐田目前正籌備1.5升、2.0升全新引擎開發，2.0升引擎將能榨出600匹馬力，未來可能適用GR等多款性能車上，而全新的1.5升引擎則搭載在主流車款上，入門小車系將以1.5升自然進氣為主，而中型車則會以1.5升渦輪，並結合油電等電氣化技術。

▲下一代TOYOTA Corolla傳正在籌備中，將搭全新開發的1.5升引擎。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲下一代RAV4、Corolla海外最快明年現身。

RAV4、Corolla現行款於2018年登場，兩者都銷售6年適逢大改款週期，是TOYOTA接下來備受關注的2款新車，RAV4、Corolla預期將以現行的TNGA平台來優化升級，換上全新外觀、內裝以及動力作為賣點。

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