「LEXUS ES新房車入門款」開賣！折合新台幣135萬　大改款預計明年見

▲大陸推出LEXUS ES入門款新車，幫現行款促銷增人氣。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

新一代LEXUS ES最快預計明年登場，但為了幫現行款促銷加強銷售力道，近來大陸市場針對LEXUS ES房車祭出最新入門款，不僅有著更划算的價格，更補上多項實用舒適配備，當地折合新台幣售價135萬！

▲新推出的入門款，導入通風座椅、電動遮陽簾等配置。

新一代LEXUS ES已在蠢蠢欲動，雙生車TOYOTA Camry日前已推出大改款，加上海外也有曝光LEXUS ES 500e等全新車款註冊資訊，間接暗示新一代LEXUS ES已正在籌備中，為了幫現行款7代ES促銷增人氣，大陸市場推出新LEXUS ES 200 臻享版，售價29.99萬人民幣，折合新台幣135萬！

大陸新推出的ES 200 臻享版取代原本同樣入門的卓越版，並為前排座椅導入通風功能，後座擋風玻璃增加電動遮陽簾等配備，為新的入門款強化配備、增買氣，較先前的卓越版擁有更舒適質感享受。

▲大改款LEXUS ES有望推出全新電動版。

至於新一代LEXUS ES動向，日前曝光的ES 350h、ES 300e、ES 500e等多款新車型，應是為大改款作準備，以命名邏輯來看，ES 350h為油電動力，而ES 300e、ES 500e則應屬於EV電動車，看來LEXUS將以大改款ES進軍電動房車市場。