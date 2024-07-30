經濟部8月拍板最新「國產車零件自製率」！MG、上汽大通恐受影響？

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經濟部8月拍板最新「國產車零件自製率」！最高達35%　MG、上汽大通恐受影響？

▲國產車零件自製率

▲保護台灣在地汽車工業，經濟部出手，8月1日實施要求提高國產車零件自製率。（圖／資料照、各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

MG成功熱銷，引起不少其他大陸品牌進軍台灣市場企圖心，為了扶持、保護台灣在地的汽車工業，經濟部將8月1日實施「在地化供應鏈合作價值比率要求」，進一步要求大陸品牌國產車在台銷售零件自製率。

▲國產車零件自製率

▲國產車零件自製率將逐年提高，最高3年達到35%。

經濟部即將實施的「在地化供應鏈合作價值比率要求」，對於已上市、未上市有不同規範，在民國112年前上市取得合格販售證車款，今年8月1日開始實施，第1年要求20%、第2年30%、第3年起需達到35%。

民國113年已上市車款，第1年要求15%、第2年25%、第3年來到35%，至於還未上市車款同樣與民國113年上市車款比照辦理。

新制做法針對國內業者如選擇要引進的車款包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購之國際品牌者、國際品牌在中國大陸廠生產者及中國大陸品牌者均納入管理機制內。車廠須配合提出在地化供應鏈合作價值比率承諾且須逐年提高，上市第1年15%，上市第2年25%，上市第3年35%；對於新制上路前已上市車款和即將上市車款亦將要求在地化供應鏈合作價值比率。

為使業者確實落實承諾，台灣政府相關單位已經研擬相關配套進行管理，自業者提出申請程序，如擬自申請中國大陸樣車進口與專業人士來台、進口中國大陸製且供小客車或小客貨兩用車使用之馬達、轉向裝置、車軸、車架四項產品及相關車款申請或換發車輛領牌相關審驗前，需先向產發署提出在地化供應鏈合作價值比率承諾書並取得產發署同意文件後，始得進行申請，相關措施將於8月1日正式實施。

▲國產車零件自製率

▲奇瑞預計今年登台，計劃將以馬來西亞等地進口導入，今年登台恐因新政策產生變數。

「在地化供應鏈合作價值比率要求」就是避免大陸品牌透過CKD洗產地方式進駐台灣，同時也將影響到目前正熱銷的MG，以及9月最快上市的上汽大通，甚至年底預計登台的奇瑞Omoda、Jaecoo兩個副品牌，此舉恐讓奇瑞登台時間產生變數。

經濟部更在官網表示，目前國際間中國大陸低價車輛傾銷各國，已引起國際關切，歐盟執行委員會調查中國大陸車輛產業挾帶政府補助，導致產業不公平競爭，歐盟已於今年6月宣布對中國大陸電動車課徵反補貼稅以反制中國大陸的侵害；美國於去年推出通膨削減法，積極推動電動車本地生產，並於今年5月宣布提高中國大陸電動車進口關稅至100%；日本、韓國及土耳其等國面對中國大陸車輛亦皆推出若干因應政策。

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