KIA「暢銷旗艦房車」迎來小改款！嶄新車頭、多元動力8月亮相

▲影片來源：KIA



記者林鼎智／綜合報導

KIA南韓原廠釋出「旗艦房車」K8改款預告，KIA K8定位在K9之下，並且與Hyundai Grandeur為雙生車，自2021年上市後就已在南韓累積破13萬輛銷售。此次K8也釋出小改款，不僅外型換上家族最新設計語彙，內裝科技也一併升級！

▲KIA釋出旗艦中大型房車K8小改款預告，外型更向EV9看齊，預計8月就會上市。（圖／翻攝自KIA，以下同）



小改款KIA K8換上新的車頭樣貌，外型與EV9旗艦電動休旅看齊，並換上可發光的虎鼻水箱護罩、垂直造型日行燈，具有鈑線鮮明的引擎蓋與前保桿，下氣壩面積也更大。

▲小改款K8採橫貫式LED尾燈、後下保桿也有小針美容，具有更時尚前衛的造型。



車尾部分則換上橫貫式尾燈、並採用新的LED燈源圖案，另外還重新設計後保桿；車內雖然沒有公佈，但在現行款已有雙12.3吋數位儀表、中控螢幕、12吋抬頭顯示器與駕駛輔助系統下，可能透過新款方向盤樣式、內裝飾板、縫面材質來提升質感。

動力編成也會延續現行款，提供2.5升4缸渦輪、3.5升V6汽油引擎、1.6升油電、3.5升V6天然氣等動力，預計8月就會正式在南韓上市。

▲現行款K8便具有雙12.3吋數位儀表、中控螢幕、12吋抬頭顯示器與完整駕駛輔助系統。