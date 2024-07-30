Volvo「402匹電動房車」傳明年亮相！具光學雷達、瞄準BMW i3對手

▲Volvo將推出全新ES60電動房車，預計最快明年就會亮相，圖為預想圖 。（圖／翻攝自Carscoops）



記者林鼎智／綜合報導

隨著Volvo在北美停產S60、並且目標在2030年成為純電動車品牌，最近也傳出Volvo正在開發「全新電動房車」ES60，預計最快明年就會亮相，目標對手將包括搭載新Neue Klasse平台的BMW i3、奧迪A4、賓士EQC房車、特斯拉Model 3外，同時也豐富現行僅有電動休旅（EX30／90）的產品陣容。

雖然Volvo對ES60守口如瓶，不過預料這款電動房車也會保有品牌斯堪地那維亞的設計風格，包括封閉式水箱護罩、雷神之鎚頭燈等特色，並搭載LiDAR光學雷達系統、平整化車門把手、OLED尾燈、整合式後擾流等設計，並在低風阻係數、高車側肩線、肌肉鈑件下營造豪華風格。

▲新ES60以SPA2平台打造，座艙佈局將與EX90看齊，包括永續材質、直立式中控螢幕等，並搭載LiDAR光學雷達，圖為EX90內裝 。（圖／翻攝自Volvo）



Volvo新ES60將基於SPA2平台打造，車內空間也會較燃油S60寬敞，並與EX90看齊換上15吋大型直立式中控螢幕、內建Google影音系統、手機數位鑰匙等，並以可發光木質飾板、天然材質縫面為主，達到品牌永續環境的理念。

電動系統上，ES60也將提供雙馬達全驅、111kWh鋰電池版本，將具有402匹／92.8公斤米扭力的輸出，WLTP續航力超過600公里、並可在直流快充下於30分鐘內完成10-80%充電。預計新車最快在明年亮相，同時定位更高的ES90也會接續到來。