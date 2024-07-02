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台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

▲台灣1～6月暢銷車款排行，TOYOTA休旅三劍客包下前3名。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲台灣1～6月暢銷車款排行，TOYOTA休旅三劍客包下前3名。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣車市進入7月第3季，1～6月上半年戰況相當精彩，MG攻勢靠著熱銷的HS擊敗HONDA CR-V奪下國產中型休旅冠軍；TOYOTA靠著黃金休旅三劍客包辦前3名；排行榜內也有不少熱銷豪華休旅，其中特斯拉靠著Model Y奪下1席。

▲台灣1～6月暢銷車款排行，TOYOTA休旅三劍客包下前3名。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲Yaris Cross火力持續輸出，跟學長Corolla Cross、RAV4包辦上半年前3名。

TOYOTA休旅陣容持續發燙，尤其Corolla Cross更是排行榜中唯一突破萬輛車款，上半年以14,063輛奪下冠軍，第2、3名分別為TOYOTA RAV4、Yaris Cross，Yaris Cross從去年8月上市後，每月月銷平均1,300輛穩穩拿下上半年銷售季軍。

▲台灣1～6月暢銷車款排行，TOYOTA休旅三劍客包下前3名。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲MG HS魅力不減，奪得國產中型休旅王。

MG HS攻勢猛烈，仍是品牌主力大助攻，上半年繳出8,248輛銷量，擊敗HONDA CR-V 7,271輛，順利拿下國產中型休旅銷售寶座，下半年表現值得期待，就看能不能爆發性成長，擊敗一哥TOYOTA RAV4。

▲台灣1～6月暢銷車款排行，TOYOTA休旅三劍客包下前3名。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲特斯拉Model Y成上半年電動車銷售王。

上半年前10名車款，有4款進口車入列，撇除RAV4國民車不談，LEXUS NX、賓士GLC表現精彩，分別拿下第6、第10名，而特斯拉Model Y更是排行榜中唯一款電動車。

►「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：MGHSTOYOTARAV4Corolla CrossTeslaModel YLEXUSNX

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