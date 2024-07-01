▲日本新一代HONDA Freed上市在即，公布車型與售價。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

睽違8年的強勢大改款，新一代HONDA Freed來勢洶洶鎖定TOYOTA Sienta，近來日本已公布車型售價，提供1.5升汽油、油電雙動力，折合新台幣僅要50萬！

▲新一代HONDA Freed除了有標準5人座，另有3排6、7人座規劃。

正在台灣本田評估導入車款的新一代HONDA Freed，日本近來已公布車型售價，車型選擇豐富，涵蓋5、6、7人座等車型，動力有1.5升汽油、1.5升油電，可搭配前驅、四驅等配置，日本開價250.8～343.75萬日圓，折合新台幣50～68萬。

▲新Freed日本訂單以節能省油的油電動力最受青睞。

日本自5月9日展開大改款HONDA Freed預售後，人氣水漲船高，不到1個禮拜就突破3千張訂單，提供1.5升自然進氣與1.5升e:HEV油電，又以油電動力最暢銷，訂單比例達7:3，且首度推出的跨界車款也引起不少關注。

台灣本田日前表示，對於新一代HONDA Freed確實有評估導入規劃，目前Freed仍只有日本市場專屬，若未來有望登台，將以入門小車格局殺入百萬7人座市場，不過台灣原廠對於Freed時間點、細節都尚未透露，目前台灣本田應會以改款Fit、HR-V作為首要目標。