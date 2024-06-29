改款「新TOYOTA Corolla Cross」現身測試！外型更好看　搭第5代油電

▲疑似新TOYOTA Corolla Cross現身測試，可能是北美為改款作準備。（圖／翻攝自《burlappcar.com》）

記者徐煜展／綜合報導

近日國外捕獲到2款TOYOTA測試休旅，其中1款有不少猜測是第6代大改款RAV4（連結），而另外1款則被認為是北美即將推出新的Corolla Cross，正在為改款籌備，該測試車換上新的造型頗有新鮮感，且還有點神似LEXUS UX。

今年泰國發表的亞太規Corolla Cross，矚目的新造型帶來不少討論度，而北美似乎也另有打算，此時最新曝光疑似Corolla Cross測試車，外型走向與亞太規不同，前下擾流的銳角護板設計，跟LEXUS UX倒是有幾分雷同。

▲北美日前Corolla Cross以2.0升引擎搭上第5代油電系統。（圖／翻攝自TOYOTA）

亞太規的Corolla Cross僅針對外型、內裝升級，動力維持1.8升油電與自然進氣，而北美的TOYOTA Corolla Cross則以換上第5代油電系統，以2.0升自然進氣搭配電動馬達，不僅輸出更強，且也具備更好的節能優勢，該系統相信會在日後的小改款保留下來。

▲台灣預計今年帶來亞太規的小改款Corolla Cross。

至於台灣市場規劃上則會跟進亞太規，今年起泰國、菲律賓等地陸續發表小改款Corolla Cross，台灣推測約落在今年第4季左右，將換上醒目的全新設計，有望升級電子手剎車來提升戰力。