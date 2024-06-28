第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身了！2款測試全新休旅曝光引起關注

▲國外捕捉到疑似第6代RAV4測試車。（圖／翻攝自《burlappcar.com》）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA海外捕捉到2款全新的休旅測試車引起熱烈討論，主角可能就是傳聞已久的大改款RAV4與新Corolla Cross，事實上，第6代RAV4已經適逢大改款週期，如今神秘的休旅測試車曝光，似乎與傳聞不謀而合！

第6代TOYOTA RAV4海外日前傳出將在今年10月發表，如今出現神秘的測試車休旅讓人引起不少遐想，該測試車尺碼、輪廓與RAV4相近，不過造型上採用全新的設計，線條變得粗獷許多，讓人聯想起5代RAV4曾推出的越野款，不過也不排除是改款新Harrier可能性。

▲內裝將取自Camry、Crown等最新家族設計。（圖／翻攝自TOYOTA）

目前關於第6代RAV4消息並不多，推測新RAV4將導入Crown、Camry等最新的雙12.3吋螢幕儀錶座艙。平台採用優化升級的TNGA-K平台，進一步帶來更寬敞的車室空間，並把重點放在電氣化技術上，除了基本的油電，有望帶來新世代更節能的PHEV省油動力。

▲第2款休旅測試車推測為Corolla Cross，造型神似LEXUS UX。

今年亞太規的TOYOTA Corolla Cross推出改款新造型，不過歐洲、日本、北美的Corolla Cross還無動靜，而這款休旅測試車可能就是歐日規的新Corolla Cross正在為新造型作測試準備。