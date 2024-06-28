ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身了！2款測試全新休旅曝光引起關注

▲國外捕捉到疑似第6代RAV4測試車。（圖／翻攝自《burlappcar.com》）

▲國外捕捉到疑似第6代RAV4測試車。（圖／翻攝自《burlappcar.com》）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA海外捕捉到2款全新的休旅測試車引起熱烈討論，主角可能就是傳聞已久的大改款RAV4與新Corolla Cross，事實上，第6代RAV4已經適逢大改款週期，如今神秘的休旅測試車曝光，似乎與傳聞不謀而合！

第6代TOYOTA RAV4海外日前傳出將在今年10月發表，如今出現神秘的測試車休旅讓人引起不少遐想，該測試車尺碼、輪廓與RAV4相近，不過造型上採用全新的設計，線條變得粗獷許多，讓人聯想起5代RAV4曾推出的越野款，不過也不排除是改款新Harrier可能性。

▲國外捕捉到疑似第6代RAV4測試車。（圖／翻攝自《burlappcar.com》）

▲內裝將取自Camry、Crown等最新家族設計。（圖／翻攝自TOYOTA）

目前關於第6代RAV4消息並不多，推測新RAV4將導入Crown、Camry等最新的雙12.3吋螢幕儀錶座艙。平台採用優化升級的TNGA-K平台，進一步帶來更寬敞的車室空間，並把重點放在電氣化技術上，除了基本的油電，有望帶來新世代更節能的PHEV省油動力。

▲國外捕捉到疑似第6代RAV4測試車。（圖／翻攝自《burlappcar.com》）

▲第2款休旅測試車推測為Corolla Cross，造型神似LEXUS UX。

今年亞太規的TOYOTA Corolla Cross推出改款新造型，不過歐洲、日本、北美的Corolla Cross還無動靜，而這款休旅測試車可能就是歐日規的新Corolla Cross正在為新造型作測試準備。

►「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

►「TOYOTA、HONDA、Mazda」等5大日系數據造假！政府勒令多車款停售

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTARAV4CrownCentury休旅車HighlanderGrand HighlanderLEXUSTXRX7人座

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身了2024-06-28

台灣「特斯拉新Model 3」交車成績曝光2024-06-28

藍寶堅尼800匹油電休旅7／16上市2024-06-28

【周焦點】Altis推ACC升級、台本新休旅曝光2024-06-28

TOYOTA超帥「新休旅現身」2024-06-28

杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台2024-06-27

長城汽車推8缸重機挑戰Gold Wing2024-06-27

PGO推出「TIG 24耐冠軍版」2024-06-27

福斯投資「特斯拉殺手」2024-06-27

現代「最便宜電動休旅」上市2024-06-27

熱門文章

TOYOTA超帥「新休旅現身」2024-06-28

杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台2024-06-27

「TOYOTA新旗艦房車」7月登場2024-06-26

PGO推出「TIG 24耐冠軍版」2024-06-27

「TOYOTA高級RAV4」改款準備登場2024-06-25

【周焦點】Altis推ACC升級、台本新休旅曝光2024-06-28

「台灣本田」註冊新休旅露餡2024-06-26

「LEXUS ES新年式」登場！2024-06-27

「TOYOTA高人氣跑旅」將推新動力2024-06-25

台灣「特斯拉新Model 3」交車成績曝光2024-06-28

相關新聞

台灣特斯拉交車再破紀錄！「改款新Model 3」首季破2千輛

台灣特斯拉交車再破紀錄！「改款新Model 3」首季破2千輛

藍寶堅尼「800匹油電休旅車」預告7／16在台上市！3.4秒加速破百

藍寶堅尼「800匹油電休旅車」預告7／16在台上市！3.4秒加速破百

【周焦點】TOYOTA Altis推ACC升級　台灣本田註冊新休旅　PGO新車開賣

【周焦點】TOYOTA Altis推ACC升級　台灣本田註冊新休旅　PGO新車開賣

TOYOTA超帥「新休旅現身」！外觀殺氣十足　有望成GR首款代表作

TOYOTA超帥「新休旅現身」！外觀殺氣十足　有望成GR首款代表作

「LEXUS ES新年式」登場！大改款還要再等等　折合新台幣140萬

「LEXUS ES新年式」登場！大改款還要再等等　折合新台幣140萬

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA超帥「新休旅現身」！外觀殺氣十足　有望成GR首款代表作

TOYOTA超帥「新休旅現身」！外觀殺氣十足　有望成GR首款代表作

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

「TOYOTA新旗艦房車」7月登場！搭上5代新油電、換上大螢幕

「TOYOTA新旗艦房車」7月登場！搭上5代新油電、換上大螢幕

129500元！PGO推出「TIG 24耐冠軍版」　升級前後避震限量240台

129500元！PGO推出「TIG 24耐冠軍版」　升級前後避震限量240台

「TOYOTA高級RAV4」改款準備登場！外型、內裝、動力都換新

「TOYOTA高級RAV4」改款準備登場！外型、內裝、動力都換新

【周焦點】TOYOTA Altis推ACC升級　台灣本田註冊新休旅　PGO新車開賣

【周焦點】TOYOTA Altis推ACC升級　台灣本田註冊新休旅　PGO新車開賣

「台灣本田」註冊新休旅露餡！比CR-V空間更大的旗艦車有望登台

「台灣本田」註冊新休旅露餡！比CR-V空間更大的旗艦車有望登台

「LEXUS ES新年式」登場！大改款還要再等等　折合新台幣140萬

「LEXUS ES新年式」登場！大改款還要再等等　折合新台幣140萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366