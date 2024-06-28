ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

藍寶堅尼「800匹油電休旅車」預告7／16在台上市！3.4秒加速破百

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 4 月稍早義大利超跑品牌 Lamborghini 以小改款車型的姿態正式推出 Lamborghini Urus SE 插電式混合動力車型後，近日 Lamborghini 總代理嘉鎷興業透過媒體邀約預告，將於 2024 年 7 月 16 日 (二) 舉辦小改款 Lamborghini Urus SE 媒體發表會，並於當日正式在台上市。詳細車型編成及建議售價目前尚未公布，本站 7Car<小七車觀點> 將於當日第一時間前往，為各位讀者在發表後帶來更進一步的報導，敬請關注。

▲Lamborghini Urus SE 插電式混合動力車型即將於 2024 年 7 月 16 日 (二) 正式在台上市。

外觀方面，全新亮相的 Lamborghini Urus SE 有著嶄新的車頭造型，原廠針對空氣力學部分進行強化，可以看到前保桿氣壩面積進一步增大，頭燈造型更加犀利，原廠表示內部的 LED 光條靈感來自於公牛的尾巴。另外可以看到前引擎蓋開口向前移動至車頭最前緣，表面的肌理線條更加鮮明。

接著在車尾部分，依舊承襲品牌的 Y 字型 LED 光條元素，但尾燈下方新增蜂巢造型飾條，同時牌照位置下移至後保桿中央處，整體層次感受更為濃厚。另外還可以看到車尾中央加入凸起線條，結合與保險桿融為一體的空氣分流器設計，增進整體的跑車韻味。

內裝方面，其整體變化不大，中央觸控螢幕兩側新增更為立體的飾板，同時車載系統也加入混合動力資訊顯示功能，中控台下方的螢幕新增一處儲物空間。此外，上下兩個螢幕中間的按鍵由平面按鍵變成了撥桿鍵，空調出風口的造型亦有所調整。另外 Urus SE 在先前的 6 種駕駛模式基礎上，又新增了 4 種模式，包括 EV 純電、HYBRID 混動、RECHARGE 充電、PERFORMANCE 性能。

動力配置方面，Urus SE 與 Cayenne Turbo E-Hybrid 搭載相同的 4.0 升 V8引擎搭配電動馬達組成的插電式混合動力系統。但綜效輸出提升至 800 匹，峰值扭力有 950 牛頓米。官方公布 0-100km/h 加速時間為 3.4 秒，0-200km/h 加速也僅需 11.2 秒，極速高達 312km/h。

Lamborghini 將依循該廠 "Direzione Cor Tauri" 電氣化計劃，明確表示在 2024 年全車系進行電氣化發展，同時亮相 Urus PHEV 以及 Huracán 後繼車款；於 2028 年發表品牌第一輛全電動車款 – Lanzador；2029 年則將推出 Urus 的純電後繼車款。而就在近日 (05/20) Lamborghini 宣布原廠代號 634 的 Huracán 後繼車型預計將於 2024 年底前正式亮相，且原廠也同步公布新車預計搭載全新開發的 4.0 升渦輪增壓 V8 引擎，搭配 3 具電動馬達組成的 HPEV (High Performance Electrified Vehicle) 混合動力系統。雖然 Lamborghini 還尚未公布新車的名稱，但日前已經申請「Temerario」商標，並確認新車將於今年 8 月正式亮相。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Lamborghini藍寶堅尼UrusSE休旅車蠻牛跑車汽車新車油電Hybrid

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

光陽釋出「全新水冷街跑RTS 135」預告片　6／12發表會同步直播

光陽釋出「全新水冷街跑RTS 135」預告片　6／12發表會同步直播

市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%

市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%

光陽大樂狂掃多功能機車級距「攻下7成佔比」本月買車現省9000↑

光陽大樂狂掃多功能機車級距「攻下7成佔比」本月買車現省9000↑

光陽Ionex推新版資費「自己充電7折優惠」！市場最便宜省錢最有感

光陽Ionex推新版資費「自己充電7折優惠」！市場最便宜省錢最有感

光陽全新運動車款「RTS 135發表時間曝」！靈巧操控將是最大看點

光陽全新運動車款「RTS 135發表時間曝」！靈巧操控將是最大看點

42.8萬！凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　限時限量款同步公布

42.8萬！凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　限時限量款同步公布

最新文章

台灣「特斯拉新Model 3」交車成績曝光2024-06-28

藍寶堅尼800匹油電休旅7／16上市2024-06-28

【周焦點】Altis推ACC升級、台本新休旅曝光2024-06-28

TOYOTA超帥「新休旅現身」2024-06-28

杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台2024-06-27

長城汽車推8缸重機挑戰Gold Wing2024-06-27

PGO推出「TIG 24耐冠軍版」2024-06-27

福斯投資「特斯拉殺手」2024-06-27

現代「最便宜電動休旅」上市2024-06-27

全球首輛黃金Cybertruck免費送2024-06-27

熱門文章

TOYOTA超帥「新休旅現身」2024-06-28

PGO推出「TIG 24耐冠軍版」2024-06-27

杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台2024-06-27

「TOYOTA新旗艦房車」7月登場2024-06-26

「TOYOTA高級RAV4」改款準備登場2024-06-25

「台灣本田」註冊新休旅露餡2024-06-26

「LEXUS ES新年式」登場！2024-06-27

【周焦點】Altis推ACC升級、台本新休旅曝光2024-06-28

「TOYOTA高人氣跑旅」將推新動力2024-06-25

「HONDA ZR-V休旅」陸大降價2024-06-25

相關新聞

本田Gold Wing新對手！陸品牌自主開發「水平對臥8缸」豪華旅行車

本田Gold Wing新對手！陸品牌自主開發「水平對臥8缸」豪華旅行車

129500元！PGO推出「TIG 24耐冠軍版」　升級前後避震限量240台

129500元！PGO推出「TIG 24耐冠軍版」　升級前後避震限量240台

福斯投資「特斯拉殺手」！砸1541億開發下一代電動車平台＆軟體

福斯投資「特斯拉殺手」！砸1541億開發下一代電動車平台＆軟體

「李多慧愛車Casper」出電動版了！單馬達、雙車型　台灣有望導入

「李多慧愛車Casper」出電動版了！單馬達、雙車型　台灣有望導入

全球首輛「黃金Cybertruck」！網紅耗資百萬打造、抽出車主免費送

全球首輛「黃金Cybertruck」！網紅耗資百萬打造、抽出車主免費送

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA超帥「新休旅現身」！外觀殺氣十足　有望成GR首款代表作

TOYOTA超帥「新休旅現身」！外觀殺氣十足　有望成GR首款代表作

129500元！PGO推出「TIG 24耐冠軍版」　升級前後避震限量240台

129500元！PGO推出「TIG 24耐冠軍版」　升級前後避震限量240台

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

「TOYOTA新旗艦房車」7月登場！搭上5代新油電、換上大螢幕

「TOYOTA新旗艦房車」7月登場！搭上5代新油電、換上大螢幕

「TOYOTA高級RAV4」改款準備登場！外型、內裝、動力都換新

「TOYOTA高級RAV4」改款準備登場！外型、內裝、動力都換新

「台灣本田」註冊新休旅露餡！比CR-V空間更大的旗艦車有望登台

「台灣本田」註冊新休旅露餡！比CR-V空間更大的旗艦車有望登台

「LEXUS ES新年式」登場！大改款還要再等等　折合新台幣140萬

「LEXUS ES新年式」登場！大改款還要再等等　折合新台幣140萬

【周焦點】TOYOTA Altis推ACC升級　台灣本田註冊新休旅　PGO新車開賣

【周焦點】TOYOTA Altis推ACC升級　台灣本田註冊新休旅　PGO新車開賣

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366