藍寶堅尼「800匹油電休旅車」預告7／16在台上市！3.4秒加速破百

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 4 月稍早義大利超跑品牌 Lamborghini 以小改款車型的姿態正式推出 Lamborghini Urus SE 插電式混合動力車型後，近日 Lamborghini 總代理嘉鎷興業透過媒體邀約預告，將於 2024 年 7 月 16 日 (二) 舉辦小改款 Lamborghini Urus SE 媒體發表會，並於當日正式在台上市。詳細車型編成及建議售價目前尚未公布，本站 7Car<小七車觀點> 將於當日第一時間前往，為各位讀者在發表後帶來更進一步的報導，敬請關注。

▲Lamborghini Urus SE 插電式混合動力車型即將於 2024 年 7 月 16 日 (二) 正式在台上市。

外觀方面，全新亮相的 Lamborghini Urus SE 有著嶄新的車頭造型，原廠針對空氣力學部分進行強化，可以看到前保桿氣壩面積進一步增大，頭燈造型更加犀利，原廠表示內部的 LED 光條靈感來自於公牛的尾巴。另外可以看到前引擎蓋開口向前移動至車頭最前緣，表面的肌理線條更加鮮明。

接著在車尾部分，依舊承襲品牌的 Y 字型 LED 光條元素，但尾燈下方新增蜂巢造型飾條，同時牌照位置下移至後保桿中央處，整體層次感受更為濃厚。另外還可以看到車尾中央加入凸起線條，結合與保險桿融為一體的空氣分流器設計，增進整體的跑車韻味。

內裝方面，其整體變化不大，中央觸控螢幕兩側新增更為立體的飾板，同時車載系統也加入混合動力資訊顯示功能，中控台下方的螢幕新增一處儲物空間。此外，上下兩個螢幕中間的按鍵由平面按鍵變成了撥桿鍵，空調出風口的造型亦有所調整。另外 Urus SE 在先前的 6 種駕駛模式基礎上，又新增了 4 種模式，包括 EV 純電、HYBRID 混動、RECHARGE 充電、PERFORMANCE 性能。

動力配置方面，Urus SE 與 Cayenne Turbo E-Hybrid 搭載相同的 4.0 升 V8引擎搭配電動馬達組成的插電式混合動力系統。但綜效輸出提升至 800 匹，峰值扭力有 950 牛頓米。官方公布 0-100km/h 加速時間為 3.4 秒，0-200km/h 加速也僅需 11.2 秒，極速高達 312km/h。

Lamborghini 將依循該廠 "Direzione Cor Tauri" 電氣化計劃，明確表示在 2024 年全車系進行電氣化發展，同時亮相 Urus PHEV 以及 Huracán 後繼車款；於 2028 年發表品牌第一輛全電動車款 – Lanzador；2029 年則將推出 Urus 的純電後繼車款。而就在近日 (05/20) Lamborghini 宣布原廠代號 634 的 Huracán 後繼車型預計將於 2024 年底前正式亮相，且原廠也同步公布新車預計搭載全新開發的 4.0 升渦輪增壓 V8 引擎，搭配 3 具電動馬達組成的 HPEV (High Performance Electrified Vehicle) 混合動力系統。雖然 Lamborghini 還尚未公布新車的名稱，但日前已經申請「Temerario」商標，並確認新車將於今年 8 月正式亮相。