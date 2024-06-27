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129500元！PGO推出「TIG 24耐冠軍版」　升級前後避震限量240台

▲PGO新年式TIG、24耐冠軍版 。（圖／翻攝自PGO）

▲為慶祝在TEC台灣耐久錦標賽拿下冠軍，PGO推出限量240台TIG 24耐冠軍版，升級全可調掛瓶前叉、後掛瓶避震。（圖／翻攝自PGO，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

PGO摩特動力今（27）日發表TIG 24耐冠軍版，限量240台，升級全可調掛瓶前叉、掛頻後避震，售價為129,500元（含牌險），最高享36期0利率、贈1年期6萬失竊險與道路救援險。另外，新年式TIG也提供侵略古馳黑、侵略炫亮白2款車色，售價分別為豪華版119,500元、旗艦版126,500元（含牌險），加贈1年失竊險、道路救援險。

PGO TIG 24耐冠軍版：129,500元（含牌險、限量240台）
新年式TIG豪華版：119,500元
新年式TIG旗艦版：126,500元（含牌險）

為慶祝TIG在TEC台灣耐久錦標賽以1,619圈獲得冠軍，PGO摩特動力特別推出限量240台TIG 24耐冠軍版，不但有專屬塗裝，還升級全可調掛瓶前叉，具有彈簧預載可調、伸側／壓側阻尼高低可調，後避震也升級掛瓶可調，具有彈簧預載可調、伸側組尼可調，強化操控性能。

▲PGO新年式TIG、24耐冠軍版 。（圖／翻攝自PGO）

▲PGO新年式TIG、24耐冠軍版 。（圖／翻攝自PGO）

▲新年式TIG也提供侵略炫亮白、侵略古馳黑2款車色，售價分別為豪華版119,500元、旗艦版126,500元（含牌險）。

至於在新年式TIG方面，則新增2款車色，並換上短牌架，具有17.8匹馬力、0-100公尺加速6.9秒成績，並且也加大CVT盤面、增加變速範圍，並改良普利盤珠道、開閉盤槽溝，並在車架主龍骨連接左右車身管處增添航向補強管設計，提升抗拉強度47%、扭轉剛性提升28%，並且也重新調整車架幾何、強化引擎吊架，使最大傾角達到45°。

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關鍵字：汽車機車2輪PGO摩特動力TIG水冷加速24耐冠軍版新年式白牌

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