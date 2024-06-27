全球首輛「黃金Cybertruck」！網紅耗資百萬打造、抽出車主免費送

▲影片來源：Youtube／JerryRigEverything



記者林鼎智／綜合報導

特斯拉Cybertruck自推出以來，其不鏽鋼車身與前衛造型引起不少話題，但或許是看膩了不鏽鋼原色，最近一名Youtuber便透過電鍍方式，打造出全球第一輛24K鍍金Cybertruck，並且還有機會抽獎送出去給幸運得主！

▲國外一名Youtuber打造全球第一輛黃金Cybertruck，光是全車99.7%純金的材料就要60,000美元起，折合新台幣185萬 。（圖／翻攝自Youtube/JerryRigEverything，以下同）

Youtuber頻道《JerryRigEverything》的頻道主Zack Nelson最近就打造一輛鍍金Cybertruck，除了要在不鏽鋼車身上電鍍就有一些困難，全車鍍上99.7%純金更要耗費60,000美元起（折合新台幣約185萬），整個施工過程動用了3位技師、耗時4天，並以Gold Plating Service特殊技術才得以完成，光是購置成本、材料與工時可說是下了重本。

▲整個鍍金需動用3名技師、耗時4天才能完成。



為了讓這輛黃金Cybertruck保持完美光澤，鍍金後還找來Luxe Automotive 公司施作可自動修復的漆面保護膜，可避免黃金車身被刮傷、剝落，同時讓這台車日常使用、洗車也沒問題。

值得一提的是，這輛黃金Cybertruck是由精品皮包暨配件商Ridge Wallet贊助，未來將作為品牌抽獎活動獎品，意味著該車目前仍沒有車主，就等幸運得主把它開回家。

▲這輛黃金Cybertruck屬於精品皮包暨配件商Ridge Wallet，未來將作為活動抽獎獎品送給幸運兒。