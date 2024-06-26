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限量1000台！BMW推「X5越野特仕版」　搭xOffroad套件、後差鎖定

▲X5 Silver Anniversary Edition越野特仕版。（圖／翻攝自BMW）

▲為慶祝X5在美上市25年，BMW推出X5 Silver Anniversary Edition越野特仕版，限量1000台。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

為慶祝BMW X5在美上市25周年，BMW美國推出X5 Silver Anniversary Edition越野特仕版，不僅標配xOffroad套件，還具備機械式後差速鎖定、前後氣壓懸吊與金屬底盤護板，預計8月就會在美上市，限量1,000台，售價為81,075美元，折合新台幣約250萬。

▲X5 Silver Anniversary Edition越野特仕版。（圖／翻攝自BMW）

▲X5 Silver Anniversary Edition越野特仕版以xDrive40i為基礎，並具有客製化車色。

自1991年9月1日第一輛X5 E53在南卡羅來納州的Spartanburg工廠下線後，這輛豪華運動休旅已在美販售25年。此次推出的X5 Silver Anniversary Edition越野特仕版以xDrive40i汽油車型為基礎，並具有客製化Lime Rock Grey車色，車尾也有專屬銘牌。

▲X5 Silver Anniversary Edition越野特仕版。（圖／翻攝自BMW）

▲X5 Silver Anniversary Edition越野特仕版。（圖／翻攝自BMW）

▲車尾也有專屬銘牌作為區別。

X5越野特仕版也標配xOffroad套件，具有機械式後差速鎖定、氣壓懸吊與金屬下護板，並新增xSnow、xSand、xGravel與xRocks等4種駕駛模式，各模式都有相對應的車身高度、牽引力控制、變速箱換檔邏輯、油門反應與相關設定，另外也有xOffroad鏡頭，可在35km／h顯示周遭環境，包括側傾、離地高度與傾斜角度等資訊。

▲X5 Silver Anniversary Edition越野特仕版。（圖／翻攝自BMW）

▲X5 Silver Anniversary Edition越野特仕版。（圖／翻攝自BMW）

▲座艙內也有3種座椅配色選擇、碳纖維內飾版，售價為81,075美元，折合新台幣約250萬。

另外，X5越野特仕版也可選配全地形輪胎，並可搭配20吋M雙色輪圈；內裝則有碳纖維仕版，並可選擇3種座椅顏色，排檔桿處也有特殊徽飾彰顯獨特之處，其他還包括車頂行李架、拖車勾、防水腳踏墊與後行李廂墊等。

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關鍵字：汽車休旅BMWX5xDrive40i美國Silver Anniversary Edition越野Offroad限量

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