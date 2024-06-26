Aston Martin「新手排跑車」亮相！限量38台、阿隆索委託設計

▲影片來源：Aston Martin



記者林鼎智／綜合報導

Aston Martin推出新款Valiant手排後驅跑車，該車最早是由2屆F1冠軍阿隆索（Fernando Alonso）委託設計，由Q部門訂製打造，全球限量38輛、並且可合法上路行駛，具有大量碳纖維材質，預計將在下個月的古德伍德速度節亮相，第4季開始交車。

▲Aston Martin推出Valiant，該車最早由F1冠軍Fernando Alonso委託設計，全球限量38台。（圖／翻攝自Aston Martin，以下同）



新Valiant可視為是Valor的性能版本，搭載5.2升V12雙渦輪引擎，具有735匹／76.7公斤米扭力，比Valor高出30匹馬力，同樣採6速手排、後輪驅動設定。新Valiant也大幅減重，採3D列印打造後副車架（減輕3公斤）、21吋鎂合金輪圈（-14公斤）、鎂合金扭矩管（Torque tube）也減輕8.6公斤，鋰電池也減輕11.5公斤。

外觀上Valiant也更具侵略性，換上碳纖維擾流、車側導流、碳纖維格柵，同時側裙也參考F1賽車設計，並具有大型固定式尾翼、碳纖維後下擴散器等；車內也有不少好料，像是Recaro Podium座椅、半防滾籠、4點式安全帶等，其他詳細消息還需等古德伍德速度節發表得知。

▲Valiant換上碳纖維擾流、車側導流、碳纖維格柵，側裙也參考F1賽車設計，並具有大型固定式尾翼、碳纖維後下擴散器、4出尾管等。

Valiant強調賽道表現，也使Aston Martin在操控部分下了不少功夫，標配Multimatic Adaptive Spool Valve 主動式滑閥阻尼系統，可在6毫秒內在32種阻尼中調整至最佳設定，並重新優化Sport、Sport+、Track等模式，另外也標配碳纖維陶瓷碟盤，採前410mm、後360mm碟盤。

▲Valiant搭載5.2升V12雙渦輪引擎，具有735匹／76.7公斤米扭力，比Valor高出30匹馬力，並且為6速手排、後輪驅動設定。

