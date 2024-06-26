「新一代BMW M5」亮相！717匹油電動力　成歷代最強＆最重

▲影片來源：BMW



記者林鼎智／綜合報導

BMW新一代M5亮相，不僅是歷代最強、同時也是史上最重的一代（2,445公斤），比改款前1,971公斤明顯增加。動力上採PHEV插電式油電系統，具717匹／102公斤米扭力，北美售價自119,500 美元起，折合新台幣約368.3萬起，預計第4季開賣。

▲2025 BMW新一代M5亮相，預計今年第4季開賣，北美售價自119,500 美元起，折合新台幣約368.3萬起。（圖／翻攝自BMW）



此番M5進行了電動化，以4.4升V8雙渦輪引擎搭配電動馬達、14.8kWh電池及8速M Steptronic變速箱，使綜效馬力達717匹／102公斤米扭力，儘管車重近2.5噸，但0-100km／h加速僅需3.4秒，雖然比現行款F90 M5（3.2秒）略慢，並具有純電行駛40公里續航力，在搭配M Drive Package後極速可達306km／h。

▲新M5採4.4升V8雙渦輪引擎+ PHEV插電式油電動力，具有綜效717匹／102公斤米扭力，成歷代最強，不過車重也逼近2.5噸，也是歷代最重的M5。



新M5同樣採全輪驅動，可在飄移模式下以偏後驅輸出為主，並提供Comfort、Sport、Sport Plus三種駕駛模式，還可選配Dynamic、Dynamic Plus模式等，另外也可透過長壓左側換檔撥片，切換至Boost Control，一鍵切換到車輛最運動的狀態。

▲M5也換上新方向盤，可透過長壓左側換檔撥片，切換至Boost Control。



新M5換上封閉式亮黑水箱護罩、提供9款車色，並具有更寬的輪拱，採前20吋、後21吋輪圈，提供3種鋁圈樣式，車尾則採4出尾管，搭配前6活塞卡鉗x408mm碟盤、後單活塞卡鉗x398mm碟盤，另外還可選配M碳纖維陶瓷煞車套件，不僅前碟盤加大至419mm，重量也可減輕25公斤。

▲新M5採前6活塞卡鉗x408mm碟盤、後單活塞卡鉗x398mm碟盤，另外還可選配M碳纖維陶瓷煞車套件。



另外，M5的底盤件也有強化，包括彈簧、支臂、避震塔、引擎腳等都可因應更重的車身，標配M主動式懸吊，並可依據駕駛模式調整設定。車內則採M多功能座椅、新方向盤（具加熱功能），標配Bowers&Wilkins音響、M抬頭顯示器、全景車頂（可選碳纖維車頂）等，並採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕與BMW OS8.5影音系統。

BMW預計在7月的古德伍德速度節發表新一代M5，並交由Dingolfing工廠負責生產。

▲M5採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕與BMW OS8.5影音系統，將在古德伍德速度節發表，並由Dingolfing工廠負責生產。