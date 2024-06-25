FUSO eCanter電動貨車日本試駕！寧靜零碳排成為都市運輸最佳解

▲FUSO eCanter是目前台灣市場輕型貨卡級距中唯一電動化選項。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／日本報導

近年新能源車崛起，在路上已經能看到不少電動汽車或電動機車，就連公車都逐漸改用電動化車款，不過「貨車」的選擇就相對少，除了輕廂型車與大貨車外，市場占比高的「輕型貨卡」級距仍是市場真空帶，不過在台灣戴姆勒亞洲商車（簡稱DTAT）導入FUSO eCanter後，總算讓運輸業有了寧靜零碳排的「都市運輸最佳解」。

▲受限於駕照因素，此次前往日本體驗的eCanter為5噸車型（右），這相對也是路上能見度最高的尺碼。

在eCanter正式於台灣上市前，《ETtoday車雲》獲邀前往日本搶先實地體驗，現場展出了3種噸位的eCanter，不過受限於駕照因素，即使在封閉場域內，還是只能安排實際駕駛5噸車型；與一般Canter相比，eCanter在外觀上透過黑底襯托FUSO字樣，並在下方拉出紅藍相間線條，以此營造出科技感，再加上照明效果更好且省電的LED頭燈整合日行燈，整體辨識度非常高。

▲整個駕駛室用上許多鮮明活潑的配色，一改過去對商用車的既定印象。

進到駕駛室，首先會被10吋數位儀表吸引，包括電量、溫度、檔位、出力與動能回收狀況等資訊都能一眼掌握，另外內裝也用上不少亮眼的橘色，讓整體氛圍更趨近於乘用車，甚至Keyless免鑰匙、電子手煞車這些配備，在eCanter上都能看到，能帶給駕駛更舒適的用車體驗。

▲包括10吋數位儀表、電子手煞車、Keyless免鑰匙等配備，在eCanter上也都能看見。

此次eCanter最大的變革莫過於「eAxle」，將過去分散在各處的馬達、逆變器、減速齒與後差速器等重要動力元件，統一整合在後軸處，大大縮減了體積與重量，且有著更好的傳輸效率，馬達輸出來到110kW／147匹，極速限制在80km/h，而DTAT導入台灣的5噸車型，共提供2,500mm、2,800mm與3,400mm等軸距選項，並均搭載S版磷酸鐵鋰電池，有著優異的安全性與耐用性。

▲eAxle將所有動力相關元件整合在後軸上，磷酸鐵鋰電池則安裝在車身中段。

實際坐上eCanter的駕駛座，第1件有感的事情就是「好安靜，而且沒有震動」，相信有坐過柴油貨車的人，都會被那猶如「氣血循環機」的震動感與引擎噪音所困擾，在貨車內少了這些惱人因素後反而有些「不習慣」，即使筆者本身是電動車車主，還是連連確認了好幾次有沒有正確啟動車輛，對於需要長時間駕駛的司機來說，相信會對寧靜無震動這點更有感。

▲在貨車的駕駛座上，少了柴油引擎的噪音與震動讓人感覺有點「不真實」，綿密順暢的加速表現也是如此。

除了前述優點外，電動車起步敏捷輕快的特性，也能在eCanter身上體驗到，不用等引擎轉速上來、不用等換檔時間與忍受頓挫，車速就能非常滑順的持續增加；另外筆者也實際在10%的斜坡上停車再開，對電動車來說這當然沒有任何壓力，反過來在下坡時，只要透過排檔切換動能回充的段數，就能很好的控制住車速，即使重車加上長下坡也一樣，大大降低了煞車過熱失靈的風險。

▲透過排檔桿就能很直覺的調整動能回充段數，就算重車加上長下坡，充沛的回充力道也能輕鬆應付。

在多元應用方面，過去柴油車款會透過「PTO動力分導器」，使用引擎動力帶動如壓縮機或油壓泵浦，eCanter則是搭載「ePTO電動動力分導器」，簡單來說就是透過獨立的馬達，供應動力給其他組件，無論低溫冷藏車、垃圾清運車或拖吊車都能適用，這樣一來車體廠不需要變動高壓線路與元件，就能打造出客戶所需的各式車體，客戶在工作時也同樣能享受到低噪音與低震動的好處。

▲有了ePTO，eCanter能對應各行各業的不同需求，車體廠也不需要冒險變動高壓電路。

主動安全科技上，eCanter搭載第5代主動煞車輔助系統，能透過前方攝影機與毫米波雷達，偵測前方行人、移動中與靜止車輛，在有碰撞風險時會發出警報並介入煞車；另外還有主動側邊防護輔助系統1.0，與普通的盲點偵測相比，在右轉（右駕為左轉）時若偵測到右側有行人或汽車，除了會發出警報外還會主動啟動煞車，以此降低碰撞的風險或傷害，對地狹人稠的台灣來說，是相當實用的主動安全配備。

▲針對前方和側向的碰撞風險，eCanter都有相對應的主動安全科技系統，有效減少意外發生的機率。

即使開過不少電動車、甚至已經成為電動車車主，在親身開過FUSO eCanter後，還是會對電動化帶來的各項好處感到印象深刻，而且做為穿梭大街小巷的輕型貨卡，這些好處不只駕駛能享受到，也能改善所有人的生活環境，對企業主來說，省下的營運成本更是有感，目前市場上沒有其他選項的情況下，FUSO eCanter就成了當今的不二之選。

▲作為市場上的不二之選，eCanter能為駕駛者、經營者與社會大眾帶來三贏的局面。