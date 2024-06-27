本田Gold Wing新對手！陸品牌自主開發「水平對臥8缸」豪華旅行車

▲大陸長城汽車推出首款自主開發的S2000 GL豪華旅行車，採2.0升水平對臥8缸引擎，將由旗下二輪子品牌靈魂（Souo）販售。（圖／翻攝自長城汽車，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

本田（Honda）Gold Wing一直是二輪巡航車款中的指標性產品，但最近大陸長城汽車也打算推出一款「8缸重機」，不僅硬是比Gold Wing多了2汽缸，就連車名也小吃豆腐取為「S2000 GL」，挑戰Gold Wing豪華旅行車的企圖強烈。

據了解，這款S2000 GL採2.0升水平對臥8缸引擎，硬是比Gold Wing多了2汽缸，就連變速箱也採8速雙離合自手排，比Gold Wing 7速還多了一檔位，不過詳細動力輸出則還未公佈，屆時將由長城汽車旗下摩托車品牌「靈魂Souo」販售。

▲長城S2000 GL具有TFT全彩儀表、電動風鏡、加熱把手／座椅、電子手煞車等。



既然以Gold Wing為對手，配備就不能太陽春。長城S2000 GL配備全彩TFT儀表、電動風鏡、加熱把手／座椅、電子手煞車與音響系統，另外還有語音助理、4G連接與盲點偵測。

長城S2000 GL外觀則採雙LED頭燈，官方稱設計靈感源自獅子的眼睛，其他部分也有後座靠背、置物空間等，該車也是長城二輪子品牌Souo的首款車型，預料後續還會有其他排氣量的新車。

▲長城S2000 GL將由旗下二輪子品牌Souo販售，也是首款二輪車型。