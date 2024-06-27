福斯投資「特斯拉殺手」！砸1541億開發下一代電動車平台＆軟體

▲福斯汽車集團投資Rivian 50億美元，雙方將成立合資公司，共享下一代電動車架構與軟體。（圖／翻攝自Rivian）



記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）集團宣布投資「特斯拉殺手」Rivian，投資金額高達50億美元（折合新台幣1,541億），雙方將成立合資公司，開發下一代電動車架構與軟體技術共享，而Rivian也可透過這筆資金用來進行R2、R3電動車的量產。

透過雙方成立的合資公司，Rivian現有的整合技術平台將成為未來SDV平台（Software-defined Vehicle）的基礎，並且還會授權電動架構技術與智慧財產權等，使未來福斯電動車可使用Rivian的SDV平台及相關電動車技術。

▲福斯自家Cariad軟體部門先前曾因開發進度落後，導致Porsche Macan EV、Audi Q6 e-tron上市時程延後。（圖／翻攝自Porsche、Audi）



據了解，這項合作是在福斯Cariad軟體部門開發下一代軟體延遲後所確立，Cariad部門負責所有福斯集團的軟體開發，包括保時捷、奧迪、賓利、福斯等，先前曾因軟體開發進度延後，使得福斯集團曾多次延後奧迪Q6 e-tron、保時捷Macan EV的上市時程。

目前福斯尚未透露哪些車款將搭載Rivian的軟體，預計新合資公司會在今年第4季完工。至於Rivian總裁RJ Scaringe在受訪時也表示，福斯的投資將使R1S、R1T現金流轉虧為盈，並且也能繼續開發量產R2、R3車款。