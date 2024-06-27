ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯投資「特斯拉殺手」！砸1541億開發下一代電動車平台＆軟體

▲福斯投資Rivian。（圖／翻攝自Rivian、Volkswagen）

▲福斯汽車集團投資Rivian 50億美元，雙方將成立合資公司，共享下一代電動車架構與軟體。（圖／翻攝自Rivian）

記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）集團宣布投資「特斯拉殺手」Rivian，投資金額高達50億美元（折合新台幣1,541億），雙方將成立合資公司，開發下一代電動車架構與軟體技術共享，而Rivian也可透過這筆資金用來進行R2、R3電動車的量產。

透過雙方成立的合資公司，Rivian現有的整合技術平台將成為未來SDV平台（Software-defined Vehicle）的基礎，並且還會授權電動架構技術與智慧財產權等，使未來福斯電動車可使用Rivian的SDV平台及相關電動車技術。

▲保時捷Macan EV。（圖／翻攝自Porsche）

▲Audi Q6 e-tron／SQ6 e-tron。（圖／翻攝自Audi）

▲福斯自家Cariad軟體部門先前曾因開發進度落後，導致Porsche Macan EV、Audi Q6 e-tron上市時程延後。（圖／翻攝自Porsche、Audi）

據了解，這項合作是在福斯Cariad軟體部門開發下一代軟體延遲後所確立，Cariad部門負責所有福斯集團的軟體開發，包括保時捷、奧迪、賓利、福斯等，先前曾因軟體開發進度延後，使得福斯集團曾多次延後奧迪Q6 e-tron、保時捷Macan EV的上市時程。

目前福斯尚未透露哪些車款將搭載Rivian的軟體，預計新合資公司會在今年第4季完工。至於Rivian總裁RJ Scaringe在受訪時也表示，福斯的投資將使R1S、R1T現金流轉虧為盈，並且也能繼續開發量產R2、R3車款。

►最高下殺35.9萬！台灣OPEL祭全車系優惠價　夏季健檢再抽聯名鞋

►74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車福斯Volkswagen特斯拉Rivian投資軟體SDV平台合資授權電動車VW

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

限量300組！台灣Skoda推「Octavia Combi運動套件」　免費升級懸吊

限量300組！台灣Skoda推「Octavia Combi運動套件」　免費升級懸吊

絕美法式休旅車「變身超低調防彈車」！折合新台幣583萬起

絕美法式休旅車「變身超低調防彈車」！折合新台幣583萬起

73.9萬起、接單已近400張　現代「小改款Venue」正式上市！

73.9萬起、接單已近400張　現代「小改款Venue」正式上市！

558萬！英國硬派越野車「首款特仕版」台灣開賣　全球只有1924台

558萬！英國硬派越野車「首款特仕版」台灣開賣　全球只有1924台

6月購車優惠／TOYOTA送65吋電視、福特雙雄下殺+速霸陸補助稅金拼了

6月購車優惠／TOYOTA送65吋電視、福特雙雄下殺+速霸陸補助稅金拼了

福斯投資「特斯拉殺手」！砸1541億開發下一代電動車平台＆軟體

福斯投資「特斯拉殺手」！砸1541億開發下一代電動車平台＆軟體

最新文章

福斯投資「特斯拉殺手」2024-06-27

現代「最便宜電動休旅」上市2024-06-27

全球首輛黃金Cybertruck免費送2024-06-27

「LEXUS ES新年式」登場！2024-06-27

賓士小型電動貨車推出長軸車型2024-06-27

德國馬牌全新性能街胎台灣開賣2024-06-26

賓利大改款雙門轎跑／敞篷亮相2024-06-26

美BMW推限量「X5越野特仕版」2024-06-26

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了2024-06-26

警車撞的邁巴赫其實是475萬賓士2024-06-26

熱門文章

「TOYOTA新旗艦房車」7月登場2024-06-26

「LEXUS ES新年式」登場！2024-06-27

「TOYOTA高人氣跑旅」將推新動力2024-06-25

警車撞的邁巴赫其實是475萬賓士2024-06-26

德國馬牌全新性能街胎台灣開賣2024-06-26

「台灣本田」註冊新休旅露餡2024-06-26

「TOYOTA高級RAV4」改款準備登場2024-06-25

警車撞900萬邁巴赫維修費曝光了2024-06-26

奇瑞「1.5渦輪中型休旅」降價開賣！2024-06-25

Nissan「小改款Sentra」巴西開賣2024-06-26

相關新聞

投資170萬全沒了！向家人借62萬再加碼　彰化女與警合作逮車手　　

投資170萬全沒了！向家人借62萬再加碼　彰化女與警合作逮車手　　

「李多慧愛車Casper」出電動版了！單馬達、雙車型　台灣有望導入

「李多慧愛車Casper」出電動版了！單馬達、雙車型　台灣有望導入

全球首輛「黃金Cybertruck」！網紅耗資百萬打造、抽出車主免費送

全球首輛「黃金Cybertruck」！網紅耗資百萬打造、抽出車主免費送

揪全家買00940「自己先下車」　他見配息1張50元糗了：怎麼辦

揪全家買00940「自己先下車」　他見配息1張50元糗了：怎麼辦

高雄男載友做筆錄！派出所前火燒車　電動車「燒到剩骨架」

高雄男載友做筆錄！派出所前火燒車　電動車「燒到剩骨架」

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA新旗艦房車」7月登場！搭上5代新油電、換上大螢幕

「TOYOTA新旗艦房車」7月登場！搭上5代新油電、換上大螢幕

「LEXUS ES新年式」登場！大改款還要再等等　折合新台幣140萬

「LEXUS ES新年式」登場！大改款還要再等等　折合新台幣140萬

「TOYOTA高人氣跑旅」將推新動力！將搭全新1.6升渦輪油電

「TOYOTA高人氣跑旅」將推新動力！將搭全新1.6升渦輪油電

警車撞的邁巴赫「其實只是475萬賓士」！正確型號＆年份曝光

警車撞的邁巴赫「其實只是475萬賓士」！正確型號＆年份曝光

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

「台灣本田」註冊新休旅露餡！比CR-V空間更大的旗艦車有望登台

「台灣本田」註冊新休旅露餡！比CR-V空間更大的旗艦車有望登台

「TOYOTA高級RAV4」改款準備登場！外型、內裝、動力都換新

「TOYOTA高級RAV4」改款準備登場！外型、內裝、動力都換新

警車撞900萬邁巴赫「維修費曝光了」！輕輕一碰傷到雷達直接破10萬

警車撞900萬邁巴赫「維修費曝光了」！輕輕一碰傷到雷達直接破10萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366