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最高下殺35.9萬！台灣OPEL祭全車系優惠價　夏季健檢再抽聯名鞋　

▲Opel GrandLand上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲OPEL台灣總代理歐吉汽車6月祭出全車系優惠，Grandland指定車型最高下殺35.9萬。（圖／資料照）

記者林鼎智／綜合報導

瞄準夏季出遊旺季，OPEL台灣總代理歐吉汽車即日起至7月底止，祭出全車系優惠，指定車款享低頭期款、高額0利率，並加碼推出4萬元大禮包，指定車型最高下殺35.9萬！

OPEL歐吉汽車針對Mokka、GrandLand、Astra祭出優惠，Mokka Elegance本月優惠88.8萬（原價112.9萬），本月購車再贈2萬配件金、2萬加油金；Mokka Electric Elegance電動車本月優惠最低119萬（限定黑色，原價139.9萬），再贈第4年（3+1）不限里程延長保固、3萬配件金。

▲OPEL 6月祭全車系優惠。（圖／翻攝自OPEL）

▲OPEL 6月全車系優惠一覽。（圖／翻攝自OPEL）

GrandLand休旅方面，菁英版最低108萬元（限定紅色、原價143.9萬），不僅下殺35.9萬，購車再贈2萬配件金、2萬加油金；旗艦版則優惠價125萬（原價148.9萬，優惠23.9萬），購車可享120萬60期0利率、加贈1萬配件金、1萬加油金。

Astra方面，GS輕奢版優惠105萬（原價125萬），再享100萬40期0利率、1萬配件金、1萬加油金；GS Premium旗艦版優惠116萬（原價129.9萬），享110萬55期0利率，加贈1萬配件金、1萬加油金。

▲OPEL「Astra掀背車」實車搶先看！單一動力＆雙車型配備有誠意。（圖／記者張慶輝攝）

▲Astra GS輕奢版優惠價105萬，下殺20萬，6月入主再享100萬40期0利率、1萬配件金、1萬加油金。（圖／資料照）

另外，OPEL歐吉汽車也推出夏季健檢活動，即日起至8月底止，預約回廠可享5大系統25免費健檢，活動期間消費滿8,000元即有機會獲得OPEL x Adidas全球限量聯名鞋（價值11,000元），購買原廠精品還可享9折優惠。另外，即日起至8／31日前到全台OPEL旗艦據點或品牌體驗館完成任一車型試駕，即可享「全家霜淇淋」乙支，數量有限，送完即止。

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