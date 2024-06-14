Lexus「硬派越野休旅」化身移動酒吧！可烤披薩、製冰機創意滿滿

▲Lexus與豪華家電品牌Monogram合作，推出GX Monogram概念車，可烤披薩、品酒，堪稱是移動式吧台 。（圖／翻攝自Lexus）



記者林鼎智／綜合報導

Lexus與豪華家電品牌Monogram合作，打造一款GX Monogram概念車，該車將在Aspen’s Food & Wine Classic活動亮相，不僅有客製化輪圈、對開式尾門，甚至第3排車窗也改為酒類儲藏隔間、並具有披薩烤箱，可說是一輛移動式吧台。

▲GX Monogram概念車採消光灰塗裝，車內也有銅色、鈦飾板等點綴。



這款GX Monogram 概念車外觀採消光灰，並搭配金色車門把手、車頂行李架，車內則以黑色／駝色內裝皮革，配有4張獨立座椅，並將第2排、第3排隔開，其中第2排中間也設有製冰機，可製作冰球供飲酒使用，後座中央扶手則具有冷藏功能，而第3排車窗則作為儲藏室，可存放紅酒、威士忌及酒具＆開瓶器。

▲第三排車窗改為酒具儲藏室，雙開式尾門則作為廚具、調味料收納空間，第2排也有球型製冰機等。



最大的亮點則是後行李廂，後方設有一具30吋電動烤箱，可用來烤披薩、麵包等，兩側門版也設有廚具、砧板、調味罐等。可惜的是，目前這款Monogram GX概念車僅作為展示，並無量產打算，但強大的創意與跨業合作也讓人印象深刻。

▲後行李箱則有30吋電動烤箱，可烤披薩、魚類、肉類等食材。



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