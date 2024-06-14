台灣Suzuki「新一代Swift」7月上市！採1.2升動力、油耗24.5km／L

▲Suzuki金鈴汽車預告新一代Swift將在7月上市 。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼先前送驗資料曝光、官網下架現行款後，台灣Suzuki金鈴汽車也正式釋出新一代Swift預告，新車確定將在7月上市，並將具有Suzuki Safety Support主動安全配備，包括ACC全速域、LKA車道維持輔助等功能。

▲第4代Swift在去年12月於日本發表，外型維持蚌式引擎蓋、懸浮式車頂等設計。



Suzuki Swift自2004年上市後，全球累積銷量突破900萬輛，在去年12月日本推出第4代車型後，這款暢銷小型掀背也確定將在7月上市。新Swift承襲蚌式引擎蓋、懸浮式車頂與外擴式輪拱設計，具有動感線條身形，內裝則採Two-tone雙色搭配，並具有懸浮式9吋曲面螢幕，提供265L起的後行李廂空間。

▲新Swift具有9吋曲面螢幕，並升級完整主動駕駛輔助、DSBS II雙感知器煞車輔助系統，首波動力將有1.2升3缸自然進氣引擎+12V輕油電系統，具有平均油耗24.5km／L的表現。



動力方面，從先前送驗資料來看，將有1.2升3缸自然進氣引擎+12V輕油電動力，在搭配CVT變速箱下，具有82匹最大馬力、平均油耗24.5km／L的一級能源效率表現。主動駕駛輔助系統也將來到Level 2等級，並具有優化後的DSBS II雙感知器煞車輔助系統，結合Heartech平台與高剛性車體，提供更完善的行車防護。