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1528萬起！麥拉倫「首款油電敞篷超跑」登台　開關車頂只要11秒

▲1528萬起！麥拉倫「首款油電敞篷超跑」登台　開關車頂只要11秒。（圖／記者張慶輝攝）

▲McLaren麥拉倫總代理永三汽車導入品牌首款油電敞篷超跑Artura Spider，並開出1,528萬起的基本車價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

McLaren麥拉倫總代理永三汽車今（13）日正式在台發表Artura Spider，並為其開出1,528萬起的基本車價；作為品牌首款高性能油電敞篷車，25年式的Artura Spider有著700匹最大馬力，並採用大量輕量化工程設定，再加上僅需11秒就能完成開闔的單片收折式硬車頂，提供國內層峰超跑玩家享受開闊自由感的全新選擇。

▲1528萬起！麥拉倫「首款油電敞篷超跑」登台　開關車頂只要11秒。（圖／記者張慶輝攝）

▲Artura Spider在McLaren家族設計語彙之上，融入了保有協調感的敞篷設計。

Artura Spider同樣具有McLaren家族一貫的設計語彙，順應其敞篷設定，將駝峰後方的線條改以玻璃材質，讓開蓬時的視覺感更有協調性，也維持了優異的空氣力學效果；其單片收折式硬頂車頂可在11秒內無聲啟閉，另外還能選用電控變色玻璃面板，僅需一鍵就能隔絕99%的陽光，帶來更好的乘坐舒適性。

▲1528萬起！麥拉倫「首款油電敞篷超跑」登台　開關車頂只要11秒。（圖／記者張慶輝攝）

▲即使搭載油電系統與敞篷機構，Artura Spider的乾重也僅有1,457公斤。

動力方面，Artura Spider同樣搭載3.0升V6雙渦輪引擎，搭配油電系統，可帶來700匹綜效馬力與73.4公斤米扭力，搭配8速SSG變速箱，0-100km/h加速僅需3秒、0-200km/h也只要8.5秒，極速上看330km/h，同時還能以純電行駛33公里，值得一提的是，儘管搭載了敞篷機構和油電系統，不過Artura Spider的乾燥重量僅有1,457公斤，無論是馬力推重比或車身動態，都有水準之上的表現。

▲1528萬起！麥拉倫「首款油電敞篷超跑」登台　開關車頂只要11秒。（圖／記者張慶輝攝）

▲車內配備McLaren第2代資訊娛樂系統，支援Apple CarPlay連結功能。

25年式的Artura車系還有更多進化，包括變速箱換檔速度提升、引擎模式切換速度提升90%、電子循跡可進行更細緻的調整，同時還加上燒胎彈射起步功能，讓駕駛能在封閉場地內盡情享受，另外買家還能選配智慧駕駛輔助套件，能帶來全新盲點與後方車流偵測功能，使日常用車更加便利且安心。

▲1528萬起！麥拉倫「首款油電敞篷超跑」登台　開關車頂只要11秒。（圖／記者張慶輝攝）

▲25年式Artura車系的電控又更為精進，帶來更加細緻的可調電子循跡和燒胎彈射起步功能。

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