BMW新一代M5釋預告！採V8油電動力　房車先行、旅行車緊跟在後

▲BMW官方釋出新一代M5預告,預料將搭載4.4升V8 PHEV高性能插電式油電動力,最快7月亮相。(圖/翻攝自BMW)



記者林鼎智/綜合報導

在間諜照相繼流出後,BMW原廠釋出新一代M5預告,這款性能房車將換上可發光的BMW飾光水箱護罩,儘管原廠並未說明上市日期,但預計最快7月就會亮相。

It’s almost reveal time.

—

The next generation BMW M5 is finishing testing and coming soon.

— #BMW #M5 pic.twitter.com/vBumJvfGlL