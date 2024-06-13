BMW新一代M5釋預告！採V8油電動力　房車先行、旅行車緊跟在後

▲BMW官方釋出新一代M5預告，預料將搭載4.4升V8 PHEV高性能插電式油電動力，最快7月亮相。（圖／翻攝自BMW）



記者林鼎智／綜合報導

在間諜照相繼流出後，BMW原廠釋出新一代M5預告，這款性能房車將換上可發光的BMW飾光水箱護罩，儘管原廠並未說明上市日期，但預計最快7月就會亮相。

It’s almost reveal time.

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The next generation BMW M5 is finishing testing and coming soon.

— #BMW #M5 pic.twitter.com/vBumJvfGlL — BMW USA (@BMWUSA) June 12, 2024

新M5具有銳利的頭尾燈造型，原廠也確定M5房車將率先登場，緊接著才是M5 Touring旅行車。新M5外觀上也換上運動化側裙、高性能煞車系統與鍛造輪圈等，車尾則採4出圓形尾管，搭配更肌肉感的保桿樣式、後下擴散器，讓人一眼就能看出兇悍樣貌。

▲BMW也確定新M5房車（上圖）將率先上市，隨後才是M5 Touring旅行車（下圖），圖為間諜照。（圖／翻攝自Carscoops）



BMW董事長Oliver Zipse也確認新M5將採PHEV插電式油電動力，在純電動行駛下具有70公里續航力。預計新M5將與XM Label一樣，採4.4升V8雙渦輪汽油引擎+PHEV油電系統，在鋰電池、8速自排變速箱與電動馬達結合下，預料將具有綜效馬力748匹／102公斤米扭力峰值輸出。