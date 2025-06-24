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Suzuki最入門輕型車升級！1裝置獲高齡駕駛推薦、油耗28.2km／L

▲Alto小改款。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki入門輕型車Alto迎來小改款，新車不僅具有28.2km／L出色油耗，更針對安全配備上升級。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本Suzuki近日針對旗下入門輕型車Alto進行小改款更新，新車外型以橢圓造型為主，並換上新的前後保桿、增添後擾流，讓這款入門小車更動感，原廠預計在7／22上市，當地售價自1,142,900日圓至1,589,500日元不等，折合新台幣約23.2至32.3萬。

新Alto增添金屬粉紅車色，同時雙色車頂也從白色改為米色、同時也新增黑色選擇，全車系共有8種單色、4種雙色塗裝選擇；車頭也換上鍍鉻保桿造型，讓視覺更有質感。

▲Alto小改款。（圖／翻攝自Suzuki）

▲小改款前後保桿換上新造型，全車系也提供8種單色、4種雙色塗裝選擇。

此次Alto也升級標配DSBS II雙感知器煞車輔助系統、車道偏離預防、交通號誌識別、前車／信號變化通知、低速煞車輔助等，同時車載資訊娛樂系統也支援Suzuki Connect，並具有誤踩踏板抑制加速的裝置，具有日本國土交通省「踏板誤操作防止裝置（PMPD）」認證，適合高齡駕駛使用。

▲Alto小改款。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Alto小改款。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Alto配備誤踩踏板抑制加速裝置，具有日本國土交通省「踏板誤操作防止裝置（PMPD）」認證，適合高齡駕駛使用。

不僅如此，新Alto共有660c.c.自然進氣、660c.c.自然進氣+輕油電系統兩種動力，皆搭配CVT無段變速箱，共有前驅、4驅選擇，其中輕油電車型更達到WLTC平均油耗28.2km／L的出色表現，也讓原廠開出月銷售目標3,500台的信心。

▲Alto小改款。（圖／翻攝自Suzuki）

▲新Alto當地售價自1,142,900日圓至1,589,500日元不等，折合新台幣約23.2至32.3萬。

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