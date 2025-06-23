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BMW推出「5系列傳奇版」　唯二搭載6缸引擎、限量151台！

▲540i xDrive Legacy Edition。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW於加拿大推出540i xDrive Legacy Edition「傳奇特仕版」，該車也是除了550 eDrive PHEV外的5系列6缸車型。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW於加拿大推出5系列特仕車，這款540i xDrive Legacy Edition雖然不是高性能M車款，但搭載B58 3.0升6缸渦輪引擎+48V輕油電系統，並且限量151輛，該車也是首款5系列6缸且非PHEV插電式油電的車型。

▲BMW 540i xDrive Legacy Edition。（圖／翻攝自BMW）

▲5系列「傳奇版」限量151台，並且提供客製化塗裝選擇、標配M Sport套件。

新5系列「傳奇版」以3.0升直6渦輪引擎+48V輕油電、8速自排及4輪驅動設定，具有最大馬力375匹／55公斤米扭力，靜止加速破百只要4.7秒。在推出540i xDrive Legacy Edition之前，僅有550 eDrive PHEV是唯一一款5系列6缸車型。

▲BMW 540i xDrive Legacy Edition。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 540i xDrive Legacy Edition。（圖／翻攝自BMW）

▲540i xDrive Legacy Edition皆標配21吋輪圈、Bowers & Wilkins音響。

新540i xDrive Legacy Edition皆標配21吋輪圈、M Sport套件、Bowers & Wilkins音響，並可選擇紅色或藍色煞車卡鉗，同時也免費提供客製化塗裝，包括Maldives Black II Metallic金屬黑、 Oxford Green Metallic金屬綠等一系列選擇。

BMW目前並未公布這款限量版車型售價，但預料將自10萬加幣起，折合新台幣約219萬，目前已在當地開賣，預計第4季交車。

▲BMW 540i xDrive Legacy Edition。（圖／翻攝自BMW）

▲預計這款傳奇特仕版售價自10萬加幣起，折合新台幣約219萬。

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