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Lexus「最美轎跑／敞篷」將推最終特仕！限量升級、為V8動力告別

▲Lexus LC 。（圖／翻攝自Lexus）

▲在IS Climax Edition後，Lexus也打算推出LC500 Pinnacle特仕版，為這兩款同樣搭載5.0升V8車型劃下句點。（圖／翻攝自Lexus，圖為現行款一般車型，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在IS推出Climax Edition最終特仕版後，Lexus也打算為同樣搭載V8引擎的LC 500比照辦理。最近日媒就透露Lexus將在6月底推出LC500 Pinnacle特仕版，屆時將為Lexus最後一款搭載V8自然進氣引擎車型劃下句點。

據了解，Lexus將推出限量200台LC Pinnacle特仕版，Coupe雙門轎跑、Convertible敞篷各佔100台，並且將分為Lexus車主、一般車主兩種形式，前者交車時程較快，兩者都採登記抽籤的方式販售。特仕版取名為Pinnacle，以「最高峰」的意思作為象徵。

▲Lexus LC 。（圖／翻攝自Lexus）

▲LC Pinnacle特仕版將限量200台，敞篷、Coupe各半，將具有專屬塗裝、升級配備，預計六月底就會正式宣告。

配備上，LC Pinnacle特仕版將採用專屬霧面銀車色，並具有21吋黑色鍛造輪圈、紅色卡鉗、碳纖維後擾流等配備；車內則以黑白雙色內裝、搭配半苯胺真皮座椅、碳纖維飾板、Alcantara麂皮等材質鋪陳，另外也升級標配HUD全彩抬頭顯示器、Mark Levinson頂級環繞音響系統。

至於敞篷車型方面，則以專屬灰色車漆、馬鞍棕褐色／白色內裝、L-tex飾板、米色軟頂敞篷等專屬配備為主，並同樣具有21吋黑色鍛造輪圈、紅色卡鉗。

Lexus LC皆搭載2UR-GSE 5.0升V8自然進氣引擎、10速自排變速箱、後輪驅動配置，具有最大馬力464匹／54公斤米扭力，靜止加速破百只要4.9秒。

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