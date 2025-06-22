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俄羅斯車廠「推自主開發全新休旅」！品牌近30年首見2026投產開賣

圖文／7Car 小七車觀點

俄羅斯當地指標性車廠 Lada 不畏戰爭情勢，仍持續選擇穩紮穩打地推進新車計畫。近日，他們正式發表全新跨界 SUV「Azimut」，預計將於 2026 年於俄羅斯市場正式投產上市，也成為品牌近三十年來，首款自製、自研、自產的全新車型。

▲Lada 正式發表全新跨界 SUV「Azimut」，預計將於 2026 年於俄羅斯市場正式投產上市。

Azimut 外觀走的是偏硬派設計路線，整體輪廓簡潔且充滿肌肉線條，X 造型的水箱護罩呼應近年家族化語彙，並與 LED 頭燈組整合一起。前保險桿下方配置類越野風格飾板，搭配短前懸比例與高車頭設計，讓整台車看起來具備休旅車應有的粗曠氣息。車側部分可見鮮明折線與黑色輪拱搭配雙色 18 吋鋁圈，車頂與車身採雙色配置。車尾則導入橫貫式尾燈條與鍍鉻下飾板，雖然沒有太前衛的線條，但整體設計成熟度比過去 Lada 的作品進步不少。

進入車內，Azimut 以簡約實用為設計主軸，數位儀表與 10 吋中控螢幕並排設計，系統由俄國科技公司 Navio 與 Sber 合作開發，支援導航與語音助理功能。標準配備包含倒車顯影、六具揚聲器與免鑰匙啟動等，另可加購全景天窗、無線充電、雙區恆溫空調、360 度環景與電動尾門等配備。

在動力方面，Azimut 預計提供三款動力選項，分別是 1.6 升自然進氣引擎（120 匹）、1.8 升自然進氣（132 匹），以及後續推出的 1.5 升渦輪增壓版本（150 匹），變速系統則提供六速手排、CVT 無段變速與自排系統可選。底盤平台來自經過強化的 Vesta 結構，並導入全新後懸吊設計，標準離地高達 208mm，足以應付簡單輕度越野。

值得一提的是，雖然目前僅有前輪驅動車型，但車內保留了地形模式選擇旋鈕，加上品牌強調「全地形概念」、「跨界能力」，不排除後續推出 AWD 四輪驅動版本。

整體來看，Azimut 是 Lada 在當前困境下展現自主造車實力的代表作，雖然在科技與豪華感上與歐系或日系主流 SUV 還有一段距離，但在俄羅斯內需市場定位明確，加上價格有機會壓在進口競品之下，仍具備不小的市場潛力。 

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Lada拉達Azimut跨界休旅車SUVCUV汽車新車俄羅斯自主開發

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