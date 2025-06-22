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陸新能源車廠「零跑汽車全球第1500間門市開幕」！已布局全球30國

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸新能源車品牌 Leapmotor (零跑汽車)，近日成立香港分公司，開設該廠全球第 1,500 間門市，並正式在當地發表 C10 與 T03 兩款車型。

▲中國大陸新能源車品牌 Leapmotor (零跑汽車)，近日成立香港分公司，開設該廠全球第 1,500 間門市，並正式在當地發表 C10 與 T03 兩款車型。

C10 為車長 4,739mm 的純電動 SUV，搭載容量 69.9kWh 的 LFP 電池模組，以及後軸永磁同步馬達，可輸出 160kW 最大功率及 320Nm 峰值扭力，其 WLTP 續航里程約 420 公里；T03 則為為車長 3,620mm 的純電動掀背車，搭載容量 37.3kWh 的 LFP 電池模組，以及前軸永磁同步馬達，可輸出 70kW 最大功率及 158Nm 峰值扭力，其 WLTP 續航里程約 265 公里。

▲T03 則為為車長 3,620mm 的純電動掀背車 (圖左)，C10 則為車長 4,739mm 的純電動 SUV (圖右)。

截至今年 6 月初，Leapmotor 已在中國大陸以外的 30 個海外市場進行布局，涵蓋歐洲、中東、非洲以及亞太地區，共設立超過 600 個銷售與服務據點。其中在歐洲方面，Leapmotor 與當地多家汽車集團建立關鍵合作關係，加速其在區域內的市佔率成長。包括與愛爾蘭 Gowan Auto、捷克、斯洛伐克、斯洛維尼亞、匈牙利與克羅埃西亞的 Emil Frey Group，以及保加利亞的 SFA Automotive LTD 展開合作，透過當地經銷商網絡合作，加快建構完整銷售與售後服務體系的速度。

Leapmotor 表示，這些區域性的策略合作，不僅可貼近當地市場需求，也確保消費者能獲得無縫接軌的購車與服務體驗。此回在香港開幕的第 1,500 間全球門市，展現該廠推動長期國際成長的堅定承諾，並藉由結合在地專業與全球資源，持續將創新電動出行解決方案帶向更多市場。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Leapmoto零跑汽車新能源電動車新車香港分公司

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