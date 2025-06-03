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79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找

▲79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找（圖／記者張慶輝攝）

▲Honda台灣本田舉辦小改款HR-V預賞會，並在會中公布預售價為79.9萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Honda台灣本田今（3）日舉辦小改款HR-V媒體預賞活動，現場最大亮點莫過於首次推出的e:HEV油電動力車型，另外Mugen無限特仕套件實裝車也同場現身；小改款後的HR-V預售價自79.9萬起，而車迷最關心的油電車型則是從90.9萬起，最頂規也壓在98.9萬，相信要達成年販目標15,000台不會太難。

Honda HR-V全車系預售價

HR-V S：79.9萬
HR-V e:HEV S：90.9萬
HR-V e:HEV Prestige：96.9萬
HR-V e:HEV Prestige SUPER EDITION：98.9萬

▲79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找（圖／記者張慶輝攝）

小改款HR-V的外型與內裝和過去差別並無太大變化，僅車頭水箱護罩略有些微調整，高規車型還加入時下流行的序列式方向燈以及加入LED前霧燈，整體質感更加精緻，車內空間機能也維持過去的大肚量與高度使用彈性，另外油電車型改採7吋液晶儀表；在導入Honda Connect車聯網科技後，能實現遠端車控等便利功能，滿足現今消費者對智慧功能的需求。

▲79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找（圖／記者張慶輝攝）

▲79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找（圖／記者張慶輝攝）

▲79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找。（圖／記者張慶輝攝）

▲79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找（圖／記者張慶輝攝）

▲79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找。（圖／記者張慶輝攝）

此次小改款HR-V首度推出e:HEV油電動力，是以FIT的1.5升Atkinson循環引擎搭配油電系統為基礎，在經過進一步優化調教後，可帶來更強大的131匹馬力與25.8公斤米充沛扭力，並能繳出23.5km/L的亮眼油耗表現，同時還帶來3種駕駛模式（一般、節能、運動）以及4段回充可調，無論各種路況都能貼近駕駛意志。

▲79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找（圖／記者張慶輝攝）

MUGEN無限套件方面，內含前下擾流、側裙、後下擾流、尾門擾流翼與上尾翼、水箱護罩與後下擾流飾貼、後方金屬銘版與車側飾貼等9個品項，原價19萬特惠價僅需14萬，提供喜愛熱血運動外型的車迷一項個性化選擇；小改款HR-V即日起開始預接單，最終正式售價將會在6月中媒體試駕活動中公布。

▲79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找（圖／記者張慶輝攝）

▲79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找（圖／記者張慶輝攝）

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