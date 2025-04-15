身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

▲Aston Martin總代理永三於在啟用台中展間暨服務中心的同時，帶來了Valhalla中置引擎插電式油電超跑。（圖／翻攝自Aston Martin，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

Aston Martin總代理永三今（15）日正式啟用最新台中展間暨服務中心，現場除了集結各式當家車款外，更迎來了品牌首款中置引擎插電式油電超跑「Valhalla」的量產版本，這也是該車首次於亞洲市場亮相，據傳現場展示實車在包含選配項目後，身價上看新台幣6,000萬元，且在今年第2季正式投產後，最快將在下半年開始交付。

▲Aston Martin台中展示暨服務中心是大中華首座採用最新世代品牌識別設計的展間。

全新開幕的Aston Martin台中展示暨服務中心坐落於西屯區龍富路5段187號，也就是永三汽車台中總部大樓，是大中華區首座採用最新世代品牌識別設計的展間，展示空間可容納3部Aston Martin車款，並設有大型LED媒體牆、選配室、會議室與吧檯區；服務廠則設有4個專屬維修工位，搭配完整Snap-On工具組，還有經過品牌認證培訓的專屬技師團隊，確保每輛車都能獲得最完整的保養與維修服務。

▲Valhalla是品牌首款採用中置引擎與插電式油電動力的車款，綜效馬力高達1,079匹。

此次活動的最大亮點，莫過於亞洲與台灣首度現身的Valhalla量產版本，作為品牌首款採用中置引擎與插電式混合動力（Plug-in Hybrid）的車款，Valhalla搭載4.0升V8平面曲軸雙渦輪引擎，配合內建e-Motor與電子後差速器的8速雙離合變速箱，可榨出1,079匹綜效馬力與112.2公斤米扭力，其中引擎輸出為828匹，高性能電力系統為251匹，還能以純電行駛14公里，純電極速達140km/h。

▲在專屬單體式碳纖維座艙的加持下，即使有了油電系統與各項科技配備，Valhalla乾重也僅有1,655公斤。

Valhalla採用專屬單體式碳纖維座艙，結合大量F1技術與先進複合材質打造，即使有了油電系統與大量主被動安全輔助科技，仍能創造出僅1,655公斤的乾重；前後副車架採鋁合金打造，前軸更採用F1相同的臥推式懸吊，主動避震系統為Bilstein DTX，煞車除了是品牌史上最大、由Brembo為Valhalla量身打造的陶瓷碳纖系統外，也採用線傳控制，在輕量化的同時提供極緻操駕感受，還能透過前軸2具馬達實現動能回收。

▲前軸採F1同款臥推式懸吊結構，主動避震系統為Bilstein DTX，Brembo量身訂做的碳陶煞車系統更是品牌史上最大。

外型上Valhalla結合大量空氣力學設計，除了一樣採碳纖維打造車身外，主動式空力系統還能在240km/h時產生超過600公斤下壓力，搭配DRS系統再將極速推至350km/h，車身可選烤漆或外露式碳纖維，也提供上半部或下半部碳纖維選配，並有亮光、消光、紅、藍或綠色碳纖維，另外還有6種專屬賽車塗裝，讓車主能盡情展現自我風格。

▲碳纖維製的車身融入大量空力科技，甚至還有源自F1的DRS系統，可進一步推升極速表現。

車內則以「環形劇場」作為設計發想，以滿滿碳纖維營造出如戰鬥機的包覆感，搭配如F1的超低座著點設計，以及小盤徑一體式碳纖維方向盤、輕量化一體式碳纖維座椅、特製專屬儀表板等，都讓Valhalla更像能行駛於公路的F1賽車，中控上還配有10.25吋觸控螢幕，能顯示動力流向等多樣化數據。

▲滿滿碳纖維的座艙，營造出猶如戰鬥機艙般的包覆感受。

Aston Martin Valhalla小檔案

車身尺碼 數據 車長 4,727 mm 軸距 2,760 mm 車寬 2,208 mm (含後照鏡) 車高 1,161 mm 車重 1,655 kg

動力性能 數據 引擎 3,982 cc V8雙渦輪增壓引擎插電式混合動力系統 變速箱 後置八速雙離合變速箱 綜效馬力 1,079 PS 扭力 1,100 Nm 性能數據 0-100 km/h 2.5秒；極速：350 km/h

煞車系統 數據 前煞車 410mm 6活塞單體卡鉗 後煞車 390mm 4活塞單體卡鉗