HONDA「當家主力小車Fit」傳大改款！車室空間放大搭上省油新油電

▲第4代HONDA Fit問世5年之久，傳出明年將推第5代！此為現行款。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

最早於2020年問世的第4代HONDA Fit，即將在明年滿6歲之際適逢大改款週期，日本市場傳出新一代HONDA Fit預計於明年登場，屆時將帶來有感的升級車室空間與新油電！

▲新Fit尺碼將放大，擁有不輸休旅車的車室空間。

身為HONDA旗下主力小車的Fit，第4代於2020年問世，台灣則在2021年導入以國產化上市，受到休旅、用車熱潮習慣改變，第4代Fit銷量並未帶來實質幫助，似乎讓原廠萌生推出第5代大改款來幫Fit救買氣。

第5代Fit預計於2026年登場，第5代車型將針對消費者重視的空間進行升級，其尺碼預估增加車長來到4,055mm、軸距2,550mm，讓新一代Fit就算面對主流的休旅車大軍，也能在車室空間一搏。

▲新一代Fit將導入最新的e:HEV油電。

Fit主力的e:HEV油電，面對新能源勢力崛起，國外本田HONDA也正在積極研發新一代e:HEV油電，未來第5代Fit有望透過最新的e:HEV油電加持，具備更高水準的節能實力，同時HONDA Sensing主被動安全防護也同步獲得升級。