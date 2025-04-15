ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

HONDA「當家主力小車Fit」傳大改款！車室空間放大搭上省油新油電

▲第4代HONDA Fit問世5年之久，傳出明年將推第5代！此為現行款。（圖／翻攝自HONDA）

▲第4代HONDA Fit問世5年之久，傳出明年將推第5代！此為現行款。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

最早於2020年問世的第4代HONDA Fit，即將在明年滿6歲之際適逢大改款週期，日本市場傳出新一代HONDA Fit預計於明年登場，屆時將帶來有感的升級車室空間與新油電！

▲第4代HONDA Fit問世5年之久，傳出明年將推第5代！此為現行款。（圖／翻攝自HONDA）

▲新Fit尺碼將放大，擁有不輸休旅車的車室空間。

身為HONDA旗下主力小車的Fit，第4代於2020年問世，台灣則在2021年導入以國產化上市，受到休旅、用車熱潮習慣改變，第4代Fit銷量並未帶來實質幫助，似乎讓原廠萌生推出第5代大改款來幫Fit救買氣。

第5代Fit預計於2026年登場，第5代車型將針對消費者重視的空間進行升級，其尺碼預估增加車長來到4,055mm、軸距2,550mm，讓新一代Fit就算面對主流的休旅車大軍，也能在車室空間一搏。

▲第4代HONDA Fit問世5年之久，傳出明年將推第5代！此為現行款。（圖／翻攝自HONDA）

▲新一代Fit將導入最新的e:HEV油電。

Fit主力的e:HEV油電，面對新能源勢力崛起，國外本田HONDA也正在積極研發新一代e:HEV油電，未來第5代Fit有望透過最新的e:HEV油電加持，具備更高水準的節能實力，同時HONDA Sensing主被動安全防護也同步獲得升級。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：hondaFreedFit油電TOYOTAYaris

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

推薦閱讀

189萬！台灣「新一代BMW 2系列轎跑」售價流出　5月發表上市

189萬！台灣「新一代BMW 2系列轎跑」售價流出　5月發表上市

HONDA「當家主力小車Fit」傳大改款！車室空間放大搭上省油新油電

HONDA「當家主力小車Fit」傳大改款！車室空間放大搭上省油新油電

第6代「大改款TOYOTA RAV4」發表倒數！外觀大蛻變顏值不輸LEXUS NX

第6代「大改款TOYOTA RAV4」發表倒數！外觀大蛻變顏值不輸LEXUS NX

普利司通公布「2款月球車專用輪胎」！一體成型設計險惡環境也好用

普利司通公布「2款月球車專用輪胎」！一體成型設計險惡環境也好用

賓士推出「資訊娛樂系統OTA雲端更新」！導航＋語音＋越野功能升級

賓士推出「資訊娛樂系統OTA雲端更新」！導航＋語音＋越野功能升級

現代「新Tucson L GLT-B」汽油試駕　座艙進化、1配備全車系可選

現代「新Tucson L GLT-B」汽油試駕　座艙進化、1配備全車系可選

最新文章

台灣「新一代BMW 2系列轎跑」售價流出2025-04-15

HONDA「當家主力小車Fit」傳大改款2025-04-15

第6代「大改款TOYOTA RAV4」發表倒數2025-04-15

普利司通公布2款月球車專用輪胎2025-04-15

賓士推出資訊娛樂系統雲端更新2025-04-15

現代新Tucson L GLT-B汽油試駕2025-04-14

台灣本田新年式Forza 350開賣2025-04-14

米其林「Primacy 5」新胎上市2025-04-14

英國蓮花跑車宣布計劃裁員270人2025-04-14

BMW最強運動街車R 1300 R登場2025-04-14

熱門文章

光陽內鬥！　董事長公然「揭瘡疤」請辭2025-04-15

大通「新油電7人座」大陸折合新台幣61萬2025-04-14

光陽2大家族「共治慣例」破局　柯勝峯埋未爆彈2025-04-15

第6代「大改款TOYOTA RAV4」發表倒數2025-04-15

改款TOYOTA神車休旅「日本有好料配備2025-04-14

賓士推出資訊娛樂系統雲端更新2025-04-15

米其林「Primacy 5」新胎上市2025-04-14

現代新Tucson L GLT-B汽油試駕2025-04-14

普利司通公布2款月球車專用輪胎2025-04-15

台灣本田新年式Forza 350開賣2025-04-14

相關新聞

第6代「大改款TOYOTA RAV4」發表倒數！外觀大蛻變顏值不輸LEXUS NX

第6代「大改款TOYOTA RAV4」發表倒數！外觀大蛻變顏值不輸LEXUS NX

25.8萬！台灣Honda「新年式Forza 350」降價開賣　儀表升級添新色

25.8萬！台灣Honda「新年式Forza 350」降價開賣　儀表升級添新色

LEXUS將推「全新TZ 7人座休旅」明年問世！TOYOTA也有雙生車

LEXUS將推「全新TZ 7人座休旅」明年問世！TOYOTA也有雙生車

改款TOYOTA神車休旅「日本有好料配備」！6代RAV4將跟進　5月上市

改款TOYOTA神車休旅「日本有好料配備」！6代RAV4將跟進　5月上市

大通「新油電7人座」大陸折合新台幣61萬！油耗70.4km／L　台灣再等等

大通「新油電7人座」大陸折合新台幣61萬！油耗70.4km／L　台灣再等等

讀者迴響

熱門文章

光陽內鬥！　董事長公然「揭瘡疤」請辭

光陽內鬥！　董事長公然「揭瘡疤」請辭

大通「新油電7人座」大陸折合新台幣61萬！油耗70.4km／L　台灣再等等

大通「新油電7人座」大陸折合新台幣61萬！油耗70.4km／L　台灣再等等

光陽2大家族「共治慣例」破局　柯勝峯埋未爆彈

光陽2大家族「共治慣例」破局　柯勝峯埋未爆彈

第6代「大改款TOYOTA RAV4」發表倒數！外觀大蛻變顏值不輸LEXUS NX

第6代「大改款TOYOTA RAV4」發表倒數！外觀大蛻變顏值不輸LEXUS NX

改款TOYOTA神車休旅「日本有好料配備」！6代RAV4將跟進　5月上市

改款TOYOTA神車休旅「日本有好料配備」！6代RAV4將跟進　5月上市

賓士推出「資訊娛樂系統OTA雲端更新」！導航＋語音＋越野功能升級

賓士推出「資訊娛樂系統OTA雲端更新」！導航＋語音＋越野功能升級

米其林「Primacy 5」新胎上市！濕抓更強、首款節能卡車胎同步亮相

米其林「Primacy 5」新胎上市！濕抓更強、首款節能卡車胎同步亮相

現代「新Tucson L GLT-B」汽油試駕　座艙進化、1配備全車系可選

現代「新Tucson L GLT-B」汽油試駕　座艙進化、1配備全車系可選

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366